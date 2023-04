Neto elogia torcida do Remo e detona o Corinthians: 'achavam que iam ganhar facinho'; vídeo

Um dos grandes ídolos da história do Corinthians, o apresentador Neto ficou 'P da vida' com a derrota do Timão para o Clube do Remo, em Belém, pelo confronto de 'ida' da terceira fase da Copa do Brasil 2023. Neto abriu o programa em que apresenta, 'Os Donos da Bola', elogiando o Leão e sua torcida, antes de criticar o clube do coração.

Quando começou a falar do Corinthians, relembrou a trajetória do clube no ano e destacou a eliminação no Campeonato Paulista para o Ituano, clube de SP que disputa a Série B. Neto afirmou que a derrota para o clube de Itu (SP) foi vergonha maior do que perder para o Remo, devido a diferença no tamanho dos clubes.

"Já deu vexame contra o Ituano (no Paulistão). É mais vexame contra o Ituano do que contra o Remo. O Remo é muito maior que o Ituano. É um milhão de vezes. É só ver a torcida do Remo, 50 mil pessoas (no estádio), meu irmão. Contra o Ituano foi um vexame incrível, que pareceu 'pouquinho' porque depois teve outros jogos. Ficou 25 dias sem falar nada.", desabafou.

Depois, Neto mostrou imagens da torcida do Remo em jogos na temporada 2023 e alertou que o clube paulista subestimou enfrentar os azulinos na capital paraense.

"Aí a torcida dos caras. Meu irmão, não dá para comparar com o Ituano. Desculpa, irmão. Tem que enfrentar com o time titular. Se perdesse com o time titular, tava tudo bem, velho. Ia tomar pau o time titular. Agora, você coloca três homens de meio de campo que nunca jogaram juntos. Os três são lentos. Eles achavam que iam ganhar facinho do Remo. Era para tomar quatro do Remo.", reforçou.

A próxima partida entre Timão e Leão está marcada para o dia 26 deste mês, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Clube do Remo pode até perder por um gol de diferença para confirmar a classificação.