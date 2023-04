Histórico! Remo vence Corinthians e dá passo rumo à classificação na Copa do Brasil

O Remo venceu o Corinthians por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (12) no estádio Mangueirão, em Belém, pela terceira fase da Copa do Brasil. O resultado, além de deixar o Leão Azul mais próximo da próxima fase do torneio, foi histórico. É a primeira vez em 43 anos que o Leão sai de campo vitorioso após enfrentar a equipe alvinegra.

Depois do duelo em Belém, as equipes voltam as atenções para outros torneios. No sábado (15), o Remo encara o Caeté, às 18h, no Mangueirão, pelo duelo de ida das quartas de final do Parazão. Já o Corinthians joga contra o Cruzeiro no domingo (16), às 16h, em casa, pela primeira rodada do Brasileirão.

Na Copa do Brasil, os clubes voltam a se enfrentar no dia 26 de abril, uma quarta-feira, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Leão tem vantagem no duelo e pode perder até por um gol de diferença que garante vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

Olho tático

O Corinthians começou o jogo atacando num 4-2-4, com Paulinho e Yuri abertos para a infiltração de Adson e Pedrinho. No entanto, composição ofensiva muda vez ou outra, com Paulinho e Yuri vindo por dentro, para que Adson e Pedrinho explorem as pontas

Já o Remo jogou numa espécie de 4-1-4-1, com Pablo e Galdezani no meio. Richard Franco e Pedro Vitor abrem nas pontas e Muriqui atua como um 9 mais móvel. Novidade está na saída de bola de Lucas Mendes, que entra no meio, juntando a Galdezani na criação de jogadas, nesses casos, o Leão ataca num 3-2-5.

Leão abre o placar no começo

Remo e Corinthians iniciaram um duelo bem equilibrado. O Leão teve a primeira chance, aos 2 minutos em cabeçada de Muriqui, mas viu o Corinthians ter mais a bola no primeiro terço da etapa inicial.

As principais chances alvinegras ocorriam em bolas lançadas para o ataque, nas costas da zaga remista. Em uma delas, aos 8, Adson recebeu livre na área, mas Diego Guerra fez o corte.

Apesar disso, foi o Remo que abriu o placar, aproveitando do próprio veneno corinthiano: o contra-ataque. Muriqui partiu em velocidade, acionou Pablo Roberto na esquerda, que bateu pro gol. Cássio defendeu e no rebote Richard Franco mandou pro fundo das redes.

Pressão azulina

O Timão parece ter sentido o gol azulino. As jogadas nas costas do zagueiro pararam de funcionar e a equipe paulista ficou sem alternativa de ataque. A única opção parecia o ponta-esquerda Pedrinho, revelado na base do Time do Povo, que partia para cima da defesa do Leão, mas sem progredir no lance, por falta de opções de passe.

Por outro lado, o Remo cresceu e pressionou o Corinthians, sobretudo por volta dos 30 minutos. Foram, pelo menos, duas chances claras de gols, com Pablo Roberto e Richard Franco. O camisa oito remista, inclusive, carimbou a trave, fazendo balançar as arquibancadas azulinas.

Leão amplia

O Corinthians começou melhor no segundo tempo. Fernando Lázaro, o comandante alvinegro, promoveu duas mudanças no intervalo, que deram mais mobilidade ao ataque do Timão. Fausto Vera, Roger Guedes e Fagner entraram nos lugares de Adson, Pedrinho e Maycon.

Nos quinze minutos iniciais, o Timão chegou bem no gol. A primeira dessas chances foi aos 9 minutos, com forte chute de Du Queiroz de fora da área. Aos 11, foi a vez de Roger Guedes bater cruzado e a bola rasgar a defesa azulina, esperando apenas alguém para completar pro gol, o que não aconteceu.

Apesar disso, foi o Remo quem chegou ao gol mais uma vez. Muriqui recebeu a bola na esquerda, trouxe para o meio e acionou Lucas Mendes na direita. O lateral cruzou para a área e o próprio Muriqui só escorou para o gol: 2 a 0.

Consagração

O Leão ainda teve chance de ampliar, mas parou no goleiro Cássio. Na mais clara das chances, Pablo Roberto avançou livre para dentro da área, mas finalizou fraco. A chance foi lamentada pelos azulinos, mas ficou em segundo plano após a bonita festa remista nas arquibancadas.