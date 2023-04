Remo entra nos assuntos mais comentados do Brasil no Twitter em dia de jogo contra o Corinthians

O Clube do Remo encarou o Corinthians pela Copa do Brasil no Mangueirão, em Belém, na noite desta quarta-feira (12). E o Leão não só ganhou o jogo como também projeção nacional. Além de lotar o estádio recém reformado para a partida, o Remo esteve entre os assuntos mais comentados no Brasil no Twitter.

VEJA MAIS

O Leão figurou na terceira posição dos assuntos mais comentados na plataforma, ficando atrás apenas do Corinthians e do jogador Maycon, que é do clube alvinegro.

Veja a lista

Leão está na terceira colocação entre os assuntos do Twitter (Reprodução / Twitter)