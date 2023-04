Correria e tiros são registrados nos arredores do Mangueirão antes de Remo e Corinthians; vídeo

​Uma confusão generalizada entre torcedores foi registrada na noite desta quarta-feira (12), na avenida Augusto Montenegro, nos arredores do estádio do Mangueirão, em Belém, onde Remo e Corinthians se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil. Há relatos de troca de tiros, arremesso de artefatos explosivos e, pelo menos, dois torcedores feridos. A polícia realiza buscas pelos suspeitos.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, circula a informação de que integrantes de torcidas organizadas, ainda não identificadas oficialmente, teriam se infiltrado no meio da Gaviões da Fiel e lançado bombas contra os corintianos.

Segundo informações da Polícia Militar, dois torcedores chegaram a ser atingidos pelo explosivo. Ambos foram socorridos para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. O estado de saúde deles não foi informado.

Imagens compartilhadas em grupos de trocas de mensagens mostram um dos feridos jogado ao chão, recebendo atendimento do Corpo de Bombeiros. Na região do ombro, ele possui um enorme ferimento provocado pelo artefato.

Pessoas que estavam a caminho do estádio e moradores da área usaram as redes sociais para desabafar que estavam horrorizadas com as cenas de violência.

“Eu ouvi uma bomba a caminho do estádio”, “Que tristeza! O que era para ser uma festa”, “Eu ouvi daqui bombas e tiros”, relataram.​​

Por nota, a Polícia Militar informou que “realiza buscas para identificar e prender os suspeitos de terem atirado um rojão, que acabou atingindo dois torcedores do Corinthians, na noite desta quarta-feira (12), na avenida Augusto Montenegro, próximo ao estádio Mangueirão, em Belém. Um homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Metropolitano. Populares levaram o segundo ferido para o mesmo hospital. O estado de saúde deles não foi divulgado”.