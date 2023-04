Apresentador Neto critica jogadores do Corinthians por não falarem com torcedores paraenses

Na última terça-feira (11), os jogadores do Corinthians desembarcaram em Belém para enfrentar o Clube do Remo pela terceira rodada da Copa do Brasil. O Timão, que não jogava em Belém desde 2014, foi recebido por uma multidão de torcedores na frente do hotel onde ficarão hospedados. No entanto, os jogadores não pararam para falar com nenhum torcedor, atitude criticada pelo apresentador Neto.

Durante o programa “Donos da Bola”, o apresentador relembrou o tempo que o time não joga em Belém e criticou a assessoria do Corinthians por não organizar uma forma dos jogadores cumprimentarem a torcida.

"Sabe quanto tempo o Corinthians não vai para Belém do Pará?! Os caras chegaram ontem, acho que tinham umas cinco mil pessoas. Não dá para atender as cinco mil pessoas, mas os jogadores que nem ídolos são, que nem fizeram gol, vão lá e tirem uma foto. Vocês passaram como se os torcedores fossem os de São Paulo, que estão toda hora vendo vocês. Uma vergonha para a assessoria do Corinthians, uma vergonha para os jogadores”, disse o apresentador.

Ao exibir um vídeo dos torcedores na porta do Hotel, com os diversos torcedores, incluindo crianças, Neto reforçou que os jogadores deveriam ter atendido a torcida.

“Quanta gente, quantas crianças. Custa tirar algumas fotos? Vai o Cássio, tira cinco fotos, ou o Fagner. Custa assinar um caderno? Vão para a casa do cace**. Ou deixa os principais passarem, ficam os outros tirando fotos. Eu fico indignado, custa dar atenção pro povo?!”, esbravejou.

Neto também fez questão de falar sobre a torcida do Clube do Remo, e relembrou que apesar de ter perdido os últimos dois jogos contra o Paysandu, o Leão tem mais vitórias do que derrotas nos últimos 15 jogos.

“Quando vai o Corinthians jogar contra o Remo ou contra o Paysandu, e tem esse tanto de gente que torce pelo time lá, que não tinha isso antes, não custa nada atender. Eles [Corinthians] tem que tomar cuidado também com o Remo, dos últimos 15 jogos, eles ganharam 12. É perigoso, olha a torcida bonita aí”, disse ao exibir um vídeo da torcida do Remo nas arquibancadas do Mangueirão.



Assista o vídeo a partir de 47min17seg