Remo proíbe entrada de torcedores com a camisa do Corinthians em alguns setores do Mangueirão

Vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e uma cota de mais de R$3 milhões. Remo x Corinthians-SP se enfrentam amanhã (12), às 21h30, no Mangueirão, pelo jogo de ida da competição mais democrática do país. Para esta partida, o Remo decidiu isolar a torcida do Corinthians nas cadeiras do lado B do Mangueirão e proibiu as entradas de torcedores com a camisa do clube paulista em vários portões do estádio.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O Remo informou em seu perfil oficial no Twitter, que os torcedores do Corinthians terão acesso ao Mangueirão apenas pelo portão B3, que é destinado especificamente para a torcida visitante, que terá apenas acesso para as cadeiras lado B. O Leão Azul informou ainda que em nenhum outro portão do Mangueirão, será liberada a entrada de torcedores com a camisa do Corinthians e que os outros portões, exceto o B3, são exclusivos para torcedores do Remo.

VEJA MAIS

A diretoria do Remo disponibilizou os 10% da capacidade do estádio para a torcida do Corinthians. O preço do ingresso a R$200 gerou desconforto do Remo com o Ministério Público, que recomentou à diretoria azulina, que fosse feito o que recomenda o Estatuto do Torcedor e que o valor da entrada do lado do Corinthians, fosse o mesmo que o valor comercializado pelo lado da cadeira do Remo, que estava sendo vendido a R$150. Após conversa com o Ministério Público, o Remo elevou o valor dos bilhetes para a torcida remista no setor de cadeira, e passou a vender a R$200. Já os ingressos para a arquibancada custam R$80.