Corinthians chega a Belém hoje para enfrentar o Remo: saiba horário e onde o Timão ficará hospedado

A Copa do Brasil 2023 reservou um reencontro. Remo x Corinthians-SP voltam a se enfrentar depois de 27 anos, no Mangueirão. A equipe paulista não irá treinar em Belém antes da partida e desembarca na capital paraense entre às 18h e 19h, em voo fretado. A informação foi confirmada pelo O Liberal com a assessoria do clube paulista.

Os atletas estão vetados de falar com os jornalistas na chegada em Belém e seguirão do saguão do aeroporto direto para o ônibus. A equipe corintiana ficará hospedada em um hotel na Avenida Nazaré, centro de Belém.

VEJA MAIS

Remo x Corinthians se enfrentam na quarta-feira (12), às 21h30, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.