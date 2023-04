Remo x Corinthians: veja os valores e onde comprar ingressos para o jogo da 3ª fase Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (12), às 21h30, o Clube do Remo enfrentará o Corinthians-SP pela 3ª fase da Copa do Brasil. O Timão será o primeiro da clube da Série A do Brasileirão a jogar no Novo Mangueirão, reinaugurado no último domingo (09) pelo Governo do Estado. Os ingressos para a partida continuam à disposição do torcedor.

Hoje, o Remo divulgou via Twitter, informações sobre onde comprar os ingressos restantes para a partida, já que o Lado A do estádio, conhecido por ser a área do torcedor azulino, já está esgotada; veja:

Qual o valor e os tipos de ingressos para Remo x Corinthians

Arquibancada (lado B - torcida do Remo): R$ 80

Cadeiras - lado A (torcida do Remo): R$ 200

Cadeiras - lado B (torcida do Corinthians): R$ 200

CAMAROTE - até 15 pessoas: R$ 3.750 (ou R$ 250 por pessoa)

RESTAURANTES (direito a entrada - valor por pessoa):

RA1: R$250+

Onde comprar os ingressos para o jogo entre Remo x Corinthians

À venda acontece em todas as Lojas Rei da Amazônia, Lojas do Remo e no site Ingresso SA. Já para quem quiser arriscar comprar no dia do jogo, haverá venda no portão A3 e B3 do Mangueirão (sujeito a disponibilidade de ingressos).

Loja Rei da Amazônia - Sede Social

Loja Rei da Amazônia - Banpará Baenão

Loja Rei da Amazônia - Shopping Castanheira

Loja do Remo - Castanhal

Loja do Remo - IT Center

Loja do Remo - Boulevard Shopping

Loja do Remo - Pátio Belém

Loja do Remo - Parque Shopping