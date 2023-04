Sem Renato Augusto, Corinthians treina de olho na partida contra o Remo pela Copa do Brasil

Na tarde do último domingo (9), o Corinthians realizou um trabalho com bola no CT Joaquim Grava, às vésperas da estreia do time na Copa do Brasil. O Timão joga na quarta-feira (12), contra o Clube do Remo, às 21h30, em Belém do Pará, e tem o desfalque sentido do meia Renato Augusto, que está no Departamento Médico tratando de uma lesão no joelho.

Em plena páscoa, o técnico Fernando Lázaro coordenou uma atividade em campo reduzido, contando com todos os jogadores à disposição. Completaram o elenco o goleiro Kauê e o atacante Pedro, das categorias de base. O caso de Renato Augusto, é um pouco mais grave, porque o jogador sofreu uma torção no joelho direito e iniciou tratamento para recuperar de uma lesão no menisco.

Os dois times se enfrentam no Mangueirão, que foi recentemente entregue pelo governo do estado. Na ocasião, o Corinthians terá o retorno do zagueiro Bruno Méndez. O uruguaio precisou cumprir uma partida de suspensão na estreia da Libertadores, mas já foi liberado para o duelo da terceira fase da Copa do Brasil, que vale vaga nas oitavas de final e uma cota financeira de R$ 3,3 milhões. O jogo de volta será no dia 26, em São Paulo.