Chegou a semana de Re-Pa! Remo tenta quebrar jejum de títulos e tabu nas finais do Parazão

Está chegando a hora da decisão! A semana dos clássicos contra o Paysandu chegou e o Remo precisa “desligar a chave” da Série B do Brasileiro e focar na decisão do Campeonato Paraense contra o seu maior rival. A equipe azulina chega para essa final pressionado. O clube já não conquista um título desde 2022 e nesse período viu o rival levantar taça no estadual e também da Copa Verde.

O Remo enfrenta um jejum de títulos. A última vez em que o Remo levantou uma taça foi na temporada de 2022, em grande estilo, contra o Paysandu e dentro da Curuzu. A conquista azulina ficou marcada pelo “apagão” no estádio bicolor, justamente no momento em que os jogadores azulinos levantavam a taça e comemoravam o título na casa do seu maior rival.

A agremiação azulina pode completar três anos sem conquistas em campo. Muito tempo para um clube tradicional como o Remo. Nesse período o clube azulino viu o rival conquistar três títulos, um do Parazão, no ano passado e diante do próprio Remo, que fez o clube bicolor ampliar a diferença de conquistas de 47 contra 50. Na Copa Verde o clube saiu do bicampeonato para o penta nesse período.

Nesse tempo, o Remo perdeu dois títulos do Parazão. Em 2023 o clube azulino foi derrotado pelo Águia de Marabá, nos pênaltis, dentro do Baenão. Já em 2024 o Remo foi superado pelo Paysandu na decisão e teve que aguentar a comemoração do rival.

Mas além dos fracassos nas finais, algumas coisas também são sentidas pelo torcedor nesse período. O Remo amarga eliminações dolorosas para equipes menores na Copa Verde, como ocorreu nesta temporada para o São Raimundo-RR e outras para o Paysandu, ambas nas penalidades, em 2023 e 2024.

A falta de títulos nesse período foi “abafada” pela conquista do tão desejado acesso à Série B, que queira ou não, era o principal objetivo do cube, porém, agremiações grandes, de massa, vivem de conquistas e o Remo tenta passar por essa “seca” nesse Parazão e a chance é agora, diante do Paysandu.

Outro fator que incomoda bastante o torcedor azulino, é o fato do Remo não ter conseguido vencer o seu maior rival nessas partidas. Já são nove jogos sem vencer um clássico contra o Paysandu. A última vez em que o Leão saiu de campo com os três pontos no Re-Pa foi no dia 26 de março de 2023, gol de Muriqui, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde. Desde então são quatro derrotas e cinco empates.

A conquista do título do Parazão para o Remo, significa a primeira taça da atual gestão, comandada pelo presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, que assumiu o cargo no final da temporada 2023 e isso pode dar ao time, tranquilidade também no restante da temporada na disputa da Série B do Brasileiro.