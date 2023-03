Torcidas organizadas invadem o CT do Corinthians para cobrar o time

Na manhã desta sexta-feira (17), integrantes de torcidas organizadas invadiram o centro de treinamento do Corinthians, localizado em São Paulo, para cobranças e manifestações à diretoria, comissão técnica e atletas. O clube paulista emitiu nota e disse que “as imagens de câmeras de segurança serão enviadas às autoridades policiais para que as devidas providências sejam tomadas”.

O grupo de invasores obstruiu a grade de proteção que contornava o CT do time, fazendo um buraco nela, para terem acesso ao local restrito onde estava a equipe do clube. O atual presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, não estava no local.

Torcedores abrem buraco na grade de proteção para invadir o centro de treinamento (Reprodução/Ana canhedo/ge)

A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local logo após os invasores terem contato com os jogadores no gramado do centro de treinamento Joaquim Grava.

Nesta semana, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, emitiu uma nota pedindo a não reintegração do meia-atacante Luan e a saída de Roberto de Andrade, diretor de futebol. “Acabou a paciência”, diz um trecho da nota.

Por meio do Instagram, o Corinthians publicou uma nota lamentando e repudiando o ocorrido no ambiente de trabalho. “Ações como esta serão sempre motivo de indignação, revolta e tristeza”.

Nota completa emitida pelo Corinthians:

Na manhã desta sexta-feira (17), durante o treinamento no CT Dr. Joaquim Grava, um grupo com membros de torcidas organizadas invadiu o local, através de um corte no alambrado lateral.

O Corinthians lamenta e repudia qualquer tipo de invasão em seu ambiente de trabalho. Todas as imagens de câmeras de segurança serão enviadas às autoridades policiais para que as devidas providências sejam tomadas.

Os jogadores e a comissão técnica estavam no campo, desempenhando o trabalho do dia, quando foram abordados pelo grupo, o que interrompeu o treinamento. Eles fizeram cobranças e manifestações à diretoria, comissão técnica e atletas.

Historicamente, o Corinthians sempre foi aberto ao diálogo e valoriza a sua relação com a Fiel Torcida. Entendemos que estes invasores não representam os milhões de corinthianos apaixonados pelo Clube e apenas expõem, negativamente, a imagem da instituição. Por isso, ações como esta serão sempre motivo de indignação, revolta e tristeza.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)