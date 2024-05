Real Madrid x Bayern de Munique: onde assistir e escalações do jogo hoje (08) pela Champions League

Real Madrid x Bayern de Munique disputam hoje, quarta-feira (08/05), a semifinal da Champions League. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x Bayern de Munique ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pelo Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Bayern liderou o Grupo A e acumulou 5 vitórias, 1 empate, 12 gols marcados e 6 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou Lazio, após derrota de 1 a 0 e vitória de 3 a 0; e Arsenal, com empate de 2 a 2 e vitória de 1 a 0.

Já Real Madrid liderou o Grupo C, venceu todas as 6 partidas que jogou nesse, marcou 16 gols e sofreu outros 7 gols. Nas oitavas e quartas de final, a equipe eliminou Leipzig com vitória de 1 a 0 e empate de 1 a 1; e Manchester City nos pênaltis, após empates de 3 a 3 e 1 a 1.

A partida de ida entre Bayern de Munique e Real Madrid terminou em empate de 2 a 2.

Real Madrid x Bayern de Munique: prováveis escalações

Bayern: Neuer; Kimmich, Kim, Dier e Davies; Pavlovic, Goretzka, Sané, Musítala e Guerreiro; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Real Madrid​: Lunin; Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger e Mendy; Camavinga, Kroos e Valverde; Bellingham, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Bayern de Munique

Champions League

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha

Data/Horário: 08 de maio de 2024, 16h