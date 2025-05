Athletico PR x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/05) pela Série B

Athletico (PR) x Botafogo (SP) disputam hoje, domingo (04/05), a 6° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 18h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletico-PR x Botafogo SP ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Botafogo SP ainda não obteve vitórias na Série B e soma apenas 2 empates, 3 derrotas, 3 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Athletico Paranaense acumula na competição um total de 3 vitórias, 2 derrotas, 8 gols marcados e 6 gols sofridos.

Athletico PR x Botafogo-SP: prováveis escalações

Athletico: Mycael; Palacios, Habraão, Léo, Esquivel; Falcão, Felipinho, Zapelli; Isaac, Luiz Fernando, Renan Ribeiro. Técnico: Maurício Barbieri.

Botafogo: Victor Souza; Cassiano, Carlão, Rafael Milhorim; Jonathan Cafu, Sabit Abdulai, Dramisino, Maciel, Gabriel Patrón; Pablo Thomaz, Jefferson Nem. Técnico: Márcio Zanardi.

FICHA TÉCNICA

Athletico Paranaense x Botafogo Paulista

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 04 de maio de 2025, 18h30