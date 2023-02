Diretor do Corinthians descarta vinda de Philippe Coutinho: 'não vem ao Brasil'

Os planos do Corinthians de contar com o meia Philippe Coutinho foram por água abaixo. De acordo com o diretor de futebol do clube, Roberto de Andrade, o brasileiro não terá a liberação do Aston Villa, clube que detém seu passe, impossibilitando qualquer tipo de negociação para um possível retorno ao Brasil.

"Não interessa. O Coutinho é um jogador que não vem ao Brasil. O clube (Aston Villa) não vai liberá-lo. Então, não existe nada", disse Andrade.

O jogador de 30 anos disputou 22 partidas pelo clube inglês e marcou um gol, justo na derrota por 4 a 2 para o Arsenal, na última rodada da Premier League.

Diante da baixa produtividade, o Aston Villa cogitou negociá-lo com outros clubes, mas não recebeu ofertas à altura. Ai que morava a esperança corintiana, que passou a acreditar na possibilidade do empréstimo após o fechamento da janela europeia, mas isso não aconteceu.