Roma x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/12) pelo Campeonato Italiano Roma e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 15.12.25 15h45 Roma soma só 3 pontos a mais que o Como na Série A italiana (X/ @OfficialASRoma) Roma x Como disputam hoje, segunda-feira (15/12), a 15° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Roma x Como ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela CazéTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Roma é o 4° colocado do Campeonato Italiano e acumula um total de 9 vitórias, 5 derrotas, 15 gols marcados e 8 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. Já o Como está em 7° lugar com 6 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 19 gols marcados e 11 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira Braga x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/12) pela Liga Portugal Braga x Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Roma x Como: prováveis escalações Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso; Zeki Çelik, Niccolò Pisilli, Neil El Aynaoui, Devyne Rensch; Matìas Soulé, Evan Ferguson, Stephan El Shaarawy. Técnico: Gian Piero Gasperini. Como: Jean Butez; Stefan Posch, Jacobo Ramón, Diego Carlos, Álex Valle; Máximo Perrone, Lucas da Cunha; Jayden Addai, Nico Paz, Jesús Rodriguez; Álvaro Morata. Técnico: Cesc Fábregas. FICHA TÉCNICA Roma x Como Campeonato Italiano Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália Data/Horário: 15 de dezembro de 2025, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Roma Como Campeonato Italiano jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Português Porto x Estrela Amadora: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Liga Portugal Porto e Estrela Amadora jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 15.12.25 16h45 Campeonato Espanhol Rayo Vallecano x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/12) por La Liga Rayo Vallecano e Real Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.12.25 16h00 Campeonato Inglês United x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Premier League Manchester United e Bournemouth jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.12.25 16h00 Série A italiana Roma x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/12) pelo Campeonato Italiano Roma e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.12.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série A 2026 CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro 16.12.25 0h30 Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas 16.12.25 0h27 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 futebol Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém' O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense 16.12.25 0h01