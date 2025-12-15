Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Roma x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/12) pelo Campeonato Italiano

Roma e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Roma soma só 3 pontos a mais que o Como na Série A italiana (X/ @OfficialASRoma)

Roma x Como disputam hoje, segunda-feira (15/12), a 15° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Roma x Como ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela CazéTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Roma é o 4° colocado do Campeonato Italiano e acumula um total de 9 vitórias, 5 derrotas, 15 gols marcados e 8 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Como está em 7° lugar com 6 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 19 gols marcados e 11 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Braga x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/12) pela Liga Portugal
Braga x Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

Roma x Como: prováveis escalações

Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso; Zeki Çelik, Niccolò Pisilli, Neil El Aynaoui, Devyne Rensch; Matìas Soulé, Evan Ferguson, Stephan El Shaarawy. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Como: Jean Butez; Stefan Posch, Jacobo Ramón, Diego Carlos, Álex Valle; Máximo Perrone, Lucas da Cunha; Jayden Addai, Nico Paz, Jesús Rodriguez; Álvaro Morata. Técnico: Cesc Fábregas.

FICHA TÉCNICA
Roma x Como
Campeonato Italiano
Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália
Data/Horário: 15 de dezembro de 2025, 16h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Roma

Como

Campeonato Italiano

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Português

Porto x Estrela Amadora: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Liga Portugal

Porto e Estrela Amadora jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

15.12.25 16h45

Campeonato Espanhol

Rayo Vallecano x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/12) por La Liga

Rayo Vallecano e Real Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

15.12.25 16h00

Campeonato Inglês

United x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Premier League

Manchester United e Bournemouth jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

15.12.25 16h00

Série A italiana

Roma x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/12) pelo Campeonato Italiano

Roma e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

15.12.25 15h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Série A 2026

CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo

O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro

16.12.25 0h30

Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas

16.12.25 0h27

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

futebol

Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém'

O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense

16.12.25 0h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda