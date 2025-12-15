Roma x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/12) pelo Campeonato Italiano

Roma x Como disputam hoje, segunda-feira (15/12), a 15° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Roma x Como ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela CazéTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Roma é o 4° colocado do Campeonato Italiano e acumula um total de 9 vitórias, 5 derrotas, 15 gols marcados e 8 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Como está em 7° lugar com 6 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 19 gols marcados e 11 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Roma x Como: prováveis escalações

Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso; Zeki Çelik, Niccolò Pisilli, Neil El Aynaoui, Devyne Rensch; Matìas Soulé, Evan Ferguson, Stephan El Shaarawy. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Como: Jean Butez; Stefan Posch, Jacobo Ramón, Diego Carlos, Álex Valle; Máximo Perrone, Lucas da Cunha; Jayden Addai, Nico Paz, Jesús Rodriguez; Álvaro Morata. Técnico: Cesc Fábregas.

FICHA TÉCNICA

Roma x Como

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 15 de dezembro de 2025, 16h45