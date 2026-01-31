Capa Jornal Amazônia
São Paulo x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31) pelo Campeonato Paulista

São Paulo e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Santos já soma 2 pontos a mais que o São Paulo no Campeonato Paulista 2026 (Rubens Chiri e Paulo Pinto/ Saopaulofc.net)

São Paulo x Santos disputam hoje, sábado (31/01), a 6° rodada do Campeonato Paulista. O jogo será realizado às 20h30 (horário de Brasília), no  Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Record News e pela HBO Max, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Santos está em 11° lugar no Campeonato Paulista e acumula 1 vitória, 3 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o São Paulo ocupa a 14° posição do Paulistão com 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 5 gols marcados e 10 gols sofridos.

São Paulo x Santos: prováveis escalações

São Paulo: Sem informações.

Santos: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
São Paulo x Santos
Campeonato Paulista
Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 31 de janeiro de 2026, 20h30

.
