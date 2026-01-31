Liverpool x Newcastle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/01) pela Premier League Liverpool e Newcastle jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 31.01.26 16h00 O Liverpool soma só 3 pontos a mais que o Newcastle na Premier League (X/ @LFC) Liverpool x Newcastle disputam hoje, sábado (31/01), a 24° rodada da Premier League. O jogo acontecerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Liverpool x Newcastle ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Liverpool soma na Premier League 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 35 gols marcados e 32 gols sofridos. Antes de sua derrota na última rodada, o time estava em uma sequência de 4 empates. Já o Newcastle acumula 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 32 gols marcados e 29 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato Inglês. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Caxias x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31) pelo Campeonato Gaúcho Caxias e Internacional jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Elche x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/01) por La Liga Elche e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Liverpool x Newcastle: prováveis escalações Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté e Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch e Florian Wirtz; Hugo Ekitiké, Mohamed Salah e Cody Gakpo. Técnico: Arne Slot. Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Sven Botman, Malick Thiaw e Lewis Hall; Lewis Miley, Sandro Tonali e Bruno Guimarães; Harvey Barnes, Yoane Wissa e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe. FICHA TÉCNICA Liverpool x Newcastle Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra Data/Horário: 31 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Liverpool Newcastle Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) por La Liga Real Madrid e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 9h00 DOMINGÃO Tuna x Águia e São Raimundo x Amazônia encerram a segunda rodada do Parazão 2026 Tuna tenta reação após derrota, enquanto Amazônia busca manter embalo no estadual 01.02.26 7h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 Futebol Bragantino e Cametá empatam na abertura da segunda rodada do Parazão Mapará sai na frente, mas time da casa reage no segundo tempo e soma primeiro ponto na competição 31.01.26 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para 01.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 Campeonato Espanhol Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) por La Liga Real Madrid e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 9h00