O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Liverpool x Newcastle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/01) pela Premier League

Liverpool e Newcastle jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Liverpool soma só 3 pontos a mais que o Newcastle na Premier League (X/ @LFC)

Liverpool x Newcastle disputam hoje, sábado (31/01), a 24° rodada da Premier League. O jogo acontecerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Liverpool x Newcastle ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Liverpool soma na Premier League 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 35 gols marcados e 32 gols sofridos. Antes de sua derrota na última rodada, o time estava em uma sequência de 4 empates.

Já o Newcastle acumula 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 32 gols marcados e 29 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato Inglês.

Liverpool x Newcastle: prováveis escalações

Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté e Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch e Florian Wirtz; Hugo Ekitiké, Mohamed Salah e Cody Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Sven Botman, Malick Thiaw e Lewis Hall; Lewis Miley, Sandro Tonali e Bruno Guimarães; Harvey Barnes, Yoane Wissa e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.

FICHA TÉCNICA
Liverpool x Newcastle
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra
Data/Horário: 31 de janeiro de 2026, 17h

