Pouso Alegre x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31) pelo Mineiro Pouso Alegre e Atlético MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 31.01.26 15h30 O Atlético-MG vem de um empate de 2 a 2 com o Palmeiras pelo Brasileirão (Pedro Souza/ Atlético) Pouso Alegre x Atlético MG disputam hoje, sábado (31/01), a 6° rodada do Campeonato Mineiro. O jogo está programado para as 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Irmão Gino Maria Rossi, em Pouso Alegre (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Pouso Alegre x Atlético-MG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (MG), pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Pouso Alegre venceu o Cruzeiro por 2 a 1, goleou o Itabirito por 3 a 1, empatou sem gols com o URT, perdeu para o Athletic por 4 a 3 e perdeu para o North por 5 a 2. Já o Galo passou por um empate de 1 a 1 com o Betim, outro desse mesmo placar com o North, empatou sem gols com o Tombense, empatou por 1 a 1 com o América-MG e venceu o Cruzeiro por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Pouso Alegre x Atlético-MG: prováveis escalações Pouso Alegre: Anderson, Da Silva, Xandão, Matheus Nunes, Victão, Gabriel Tota, Jhonatan Kauan, Alexandre Pena, Romário, Marcelo, Nathan Palafoz. Técnico: Danilo. Atlético: Éverson, Alan Franco, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso, Renan Lodi, Igor Gomes, Maycon, Bernard, Victor Hugo, Dudu, Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli. FICHA TÉCNICA Pouso Alegre x Atlético Mineiro Campeonato Mineiro Local: Estádio Irmão Gino Maria Rossi, em Pouso Alegre (MG) Data/Horário: 30 de janeiro de 2026, 16h30 Palavras-chave Pouso Alegre Atlético-MG jogos de hoje Campeonato Mineiro Futebol