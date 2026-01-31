Capa Jornal Amazônia
Pouso Alegre x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31) pelo Mineiro

Pouso Alegre e Atlético MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Atlético-MG vem de um empate de 2 a 2 com o Palmeiras pelo Brasileirão (Pedro Souza/ Atlético)

Pouso Alegre x Atlético MG disputam hoje, sábado (31/01), a 6° rodada do Campeonato Mineiro. O jogo está programado para as 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Irmão Gino Maria Rossi, em Pouso Alegre (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Pouso Alegre x Atlético-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (MG), pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Pouso Alegre venceu o Cruzeiro por 2 a 1, goleou o Itabirito por 3 a 1, empatou sem gols com o URT, perdeu para o Athletic por 4 a 3 e perdeu para o North por 5 a 2.

Já o Galo passou por um empate de 1 a 1 com o Betim, outro desse mesmo placar com o North, empatou sem gols com o Tombense, empatou por 1 a 1 com o América-MG e venceu o Cruzeiro por 2 a 1.

Pouso Alegre x Atlético-MG: prováveis escalações

Pouso Alegre: Anderson, Da Silva, Xandão, Matheus Nunes, Victão, Gabriel Tota, Jhonatan Kauan, Alexandre Pena, Romário, Marcelo, Nathan Palafoz. Técnico: Danilo.

Atlético: Éverson, Alan Franco, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso, Renan Lodi, Igor Gomes, Maycon, Bernard, Victor Hugo, Dudu, Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

FICHA TÉCNICA
Pouso Alegre x Atlético Mineiro
Campeonato Mineiro
Local: Estádio Irmão Gino Maria Rossi, em Pouso Alegre (MG)
Data/Horário: 30 de janeiro de 2026, 16h30

