Caxias x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31) pelo Campeonato Gaúcho Caxias e Internacional jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 31.01.26 15h30 O Inter vem de uma derrota de 1 a 0 para o Athletico PR pelo Brasileirão (Ricardo Duarte/ Internacional) Caxias x Internacional disputam hoje, sábado (31/01), a 6° rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo começará às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Caxias x Internacional ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Internacional lidera o Grupo A e acumula um total de 4 vitórias, 1 derrota, 13 gols marcados e 5 gols sofridos. Já o Caxias é o vice-líder do Grupo B com 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 4 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Pouso Alegre x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31) pelo Mineiro Pouso Alegre e Atlético MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Caxias x Internacional: prováveis escalações Caxias: Léo Lang, Ronei, Mauricio, Andrés Robles, Roberto, Wellington Reis, Dudu Vieira, Tomas Bastos, Calyson, Douglas Skilo, Jhonatan Ribeiro, Jeam. Internacional: Anthoni, Aguirre, Mercado, Victor Gabriel, Félix Torres, Bernabei, Rodrigo Villagra, Ronaldo, Paulinho, Bruno Tabata, João Victor, Vitinho, Carbonero, Borré, Raykkonen. FICHA TÉCNICA Caxias x Internacional Campeonato Gaúcho Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS) Data/Horário: 31 de janeiro de 2026, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Internacional Caxias jogos de hoje Campeonato Gaúcho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) por La Liga Real Madrid e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 9h00 DOMINGÃO Tuna x Águia e São Raimundo x Amazônia encerram a segunda rodada do Parazão 2026 Tuna tenta reação após derrota, enquanto Amazônia busca manter embalo no estadual 01.02.26 7h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 Futebol Bragantino e Cametá empatam na abertura da segunda rodada do Parazão Mapará sai na frente, mas time da casa reage no segundo tempo e soma primeiro ponto na competição 31.01.26 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para 01.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 Campeonato Espanhol Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) por La Liga Real Madrid e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 9h00