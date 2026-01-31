Capa Jornal Amazônia
Caxias x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31) pelo Campeonato Gaúcho

Caxias e Internacional jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Inter vem de uma derrota de 1 a 0 para o Athletico PR pelo Brasileirão (Ricardo Duarte/ Internacional)

Caxias x Internacional disputam hoje, sábado (31/01), a 6° rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo começará às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Caxias x Internacional ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Internacional lidera o Grupo A e acumula um total de 4 vitórias, 1 derrota, 13 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Caxias é o vice-líder do Grupo B com 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 4 gols sofridos.

Caxias x Internacional: prováveis escalações

Caxias: Léo Lang, Ronei, Mauricio, Andrés Robles, Roberto, Wellington Reis, Dudu Vieira, Tomas Bastos, Calyson, Douglas Skilo, Jhonatan Ribeiro, Jeam.

Internacional: Anthoni, Aguirre, Mercado, Victor Gabriel, Félix Torres, Bernabei, Rodrigo Villagra, Ronaldo, Paulinho, Bruno Tabata, João Victor, Vitinho, Carbonero, Borré, Raykkonen.

FICHA TÉCNICA
Caxias x Internacional
Campeonato Gaúcho
Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)
Data/Horário: 31 de janeiro de 2026, 16h30

Palavras-chave

Internacional

Caxias

jogos de hoje

Campeonato Gaúcho
Futebol
.
