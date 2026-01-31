Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Liverpool e Newcastle jogarão às 17h (X/ @LFC)

Os jogos de hoje, neste sábado (31/01), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Campeonato Inglês, La Liga outras competições internacionais.

Às 14h30, o Bayern enfrentará o Hamburg pela Bundesliga. Já às 17h, o Elche enfrentará o Barcelona pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Eintracht Frankfurt x Leverkusen - 11h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach - 11h30 - OneFootball
  3. Hoffenheim x Union Berlin - 11h30 - OneFootball
  4. Augsburg x St. Pauli - 11h30 - OneFootball
  5. Leipzig x Mainz - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  6. Hamburg x Bayern de Munique - 14h30 - SporTV, XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Real Oviedo x Girona - 10h - ESPN 4 e Disney+
  2. Osasuna x Villarreal - 12h15 - ESPN e Disney+
  3. Levante x Atlético Madrid - 14h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Elche x Barcelona - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Brighton x Everton - 12h - XSports e Disney+
  2. Leeds x Arsenal - 12h - ESPN e Disney+
  3. Wolverhampton x Bournemouth - 12h - ESPN 4 e Disney+
  4. Chelsea x West Ham - 14h30 - ESPN e Disney+
  5. Liverpool x Newcastle - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Pisa x Sassuolo - 11h - Disney+
  2. Napoli x Fiorentina - 14h - CazéTV e Disney+
  3. Cagliari x Verona - 16h45 - Disney+

Onde assistir ao jogo de Leeds e Arsenal; veja o horário

O jogo entre Leeds x Arsenal terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 12h.

Onde assistir ao jogo de Bayern e Hamburg; veja o horário

O jogo entre Hamburg x Bayern terá transmissão ao vivo pela SporTV, XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Elche e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Elche x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Napoli e Fiorentina; veja o horário

O jogo entre Napoli x Fiorentina terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, às 14h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 10h - Real Oviedo x Girona - La Liga
  2. 12h - Leeds x Arsenal - Premier League
  3. 12h - Wolverhampton x Bournemouth - Premier League
  4. 12h15 - Osasuna x Villarreal - La Liga
  5. 14h30 - Chelsea x West Ham - Premier League
  6. 14h30 - Levante x Atlético Madrid - La Liga
  7. 17h - Elche x Barcelona - La Liga

SporTV

  1. 11h30 - Eintracht Frankfurt x Leverkusen - Bundesliga
  2. 14h30 - Hamburg x Bayern de Munique - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

  1. 10h - Real Oviedo x Girona - La Liga
  2. 11h - Pisa x Sassuolo - Campeonato Italiano
  3. 12h - Brighton x Everton - Premier League
  4. 12h - Leeds x Arsenal - Premier League
  5. 12h - Wolverhampton x Bournemouth - Premier League
  6. 12h15 - Osasuna x Villarreal - La Liga
  7. 14h - Napoli x Fiorentina - Campeonato Italiano
  8. 14h30 - Chelsea x West Ham - Premier League
  9. 14h30 - Levante x Atlético Madrid - La Liga
  10. 16h45 - Cagliari x Verona - Campeonato Italiano
  11. 17h - Liverpool x Newcastle - Premier League
  12. 17h - Elche x Barcelona - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Eintracht Frankfurt x Leverkusen - Bundesliga
  2. 11h30 - Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga
  3. 11h30 - Hoffenheim x Union Berlin - Bundesliga
  4. 11h30 - Augsburg x St. Pauli - Bundesliga
  5. 11h30 - Leipzig x Mainz - Bundesliga
  6. 14h30 - Hamburg x Bayern de Munique - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
