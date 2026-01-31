Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 31.01.26 7h00 Liverpool e Newcastle jogarão às 17h (X/ @LFC) Os jogos de hoje, neste sábado (31/01), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Campeonato Inglês, La Liga e outras competições internacionais. Às 14h30, o Bayern enfrentará o Hamburg pela Bundesliga. Já às 17h, o Elche enfrentará o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Eintracht Frankfurt x Leverkusen - 11h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach - 11h30 - OneFootball Hoffenheim x Union Berlin - 11h30 - OneFootball Augsburg x St. Pauli - 11h30 - OneFootball Leipzig x Mainz - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Hamburg x Bayern de Munique - 14h30 - SporTV, XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Real Oviedo x Girona - 10h - ESPN 4 e Disney+ Osasuna x Villarreal - 12h15 - ESPN e Disney+ Levante x Atlético Madrid - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Elche x Barcelona - 17h - ESPN e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Brighton x Everton - 12h - XSports e Disney+ Leeds x Arsenal - 12h - ESPN e Disney+ Wolverhampton x Bournemouth - 12h - ESPN 4 e Disney+ Chelsea x West Ham - 14h30 - ESPN e Disney+ Liverpool x Newcastle - 17h - Disney+ Campeonato Italiano Pisa x Sassuolo - 11h - Disney+ Napoli x Fiorentina - 14h - CazéTV e Disney+ Cagliari x Verona - 16h45 - Disney+ Onde assistir ao jogo de Leeds e Arsenal; veja o horário O jogo entre Leeds x Arsenal terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 12h. Onde assistir ao jogo de Bayern e Hamburg; veja o horário O jogo entre Hamburg x Bayern terá transmissão ao vivo pela SporTV, XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Elche e Barcelona; veja o horário O jogo entre Elche x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Napoli e Fiorentina; veja o horário O jogo entre Napoli x Fiorentina terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, às 14h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 10h - Real Oviedo x Girona - La Liga 12h - Leeds x Arsenal - Premier League 12h - Wolverhampton x Bournemouth - Premier League 12h15 - Osasuna x Villarreal - La Liga 14h30 - Chelsea x West Ham - Premier League 14h30 - Levante x Atlético Madrid - La Liga 17h - Elche x Barcelona - La Liga SporTV 11h30 - Eintracht Frankfurt x Leverkusen - Bundesliga 14h30 - Hamburg x Bayern de Munique - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado. Disney+ 10h - Real Oviedo x Girona - La Liga 11h - Pisa x Sassuolo - Campeonato Italiano 12h - Brighton x Everton - Premier League 12h - Leeds x Arsenal - Premier League 12h - Wolverhampton x Bournemouth - Premier League 12h15 - Osasuna x Villarreal - La Liga 14h - Napoli x Fiorentina - Campeonato Italiano 14h30 - Chelsea x West Ham - Premier League 14h30 - Levante x Atlético Madrid - La Liga 16h45 - Cagliari x Verona - Campeonato Italiano 17h - Liverpool x Newcastle - Premier League 17h - Elche x Barcelona - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 11h30 - Eintracht Frankfurt x Leverkusen - Bundesliga 11h30 - Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 11h30 - Hoffenheim x Union Berlin - Bundesliga 11h30 - Augsburg x St. Pauli - Bundesliga 11h30 - Leipzig x Mainz - Bundesliga 14h30 - Hamburg x Bayern de Munique - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado. Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo 