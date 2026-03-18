Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Clássico Re-Pa pode acontecer na quinta fase da Copa do Brasil

Paysandu já está classificado e Remo entra direto na fase que pode colocar rivais frente a frente

O Liberal
fonte

O clássico paraense pode movimentar a competição nacional. (Thiago Gomes / O Liberal)

A Copa do Brasil pode reservar um clássico Re-Pa logo na quinta fase da edição de 2026. Com o Paysandu já garantido entre os classificados e o Remo entrando diretamente nesta etapa, o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abre a possibilidade de um confronto entre os maiores rivais do futebol paraense.

O Paysandu confirmou vaga ao superar a Portuguesa-SP na quarta fase. O clube bicolor já havia derrotado a Portuguesa-RJ, na fase anterior, assegurando R$ 950 mil em premiação, e agora cerca de R$ 2 milhões com a nova vitória.

Já o Remo ainda não estreou na competição. O Leão Azul inicia sua caminhada apenas na quinta fase, com uma cota garantida superior a R$ 2 milhões antes mesmo de entrar em campo, o que aumenta a expectativa em torno do seu primeiro confronto.

VEJA MAIS

image Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes
Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais

image Paysandu perde lateral antes do jogo contra a Portuguesa-SP pela Copa do Brasil
Papão busca vaga na quinta fase do torneio nesta terça-feira (17)

image Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda
O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição

A quinta fase será composta por 12 classificados da etapa anterior, além dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Os confrontos serão definidos por sorteio, com divisão em dois potes de acordo com o ranking da CBF — os 16 melhores enfrentam os 16 piores.

Os duelos serão disputados em jogos de ida e volta, com datas previstas para os dias 22 e 23 de abril, enquanto as partidas de volta devem ocorrer em 13 e 14 de maio. Ainda não há definição oficial do sorteio por parte da CBF.

Atual campeão, o Corinthians defende o título em uma competição que segue até o dia 6 de dezembro, quando a decisão será realizada em jogo único e campo neutro.

Remo e Paysandu se enfrentaram recentemente nas finais do Campeonato Paraense. O Papão da Curuzu foi mais eficiente: venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e empatou o segundo em 0 a 0, garantindo o título estadual de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

copa do brasil 2026

remo

paysandu

re-pa na copa do brasil

futebol brasileiro

jornal amazônia
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Clássico Re-Pa pode acontecer na quinta fase da Copa do Brasil

Paysandu já está classificado e Remo entra direto na fase que pode colocar rivais frente a frente

18.03.26 0h14

Copa do Brasil

Londrina x Operário-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/03) pela Copa do Brasil

Londrina e Operário Ferroviário jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

17.03.26 20h30

Copa do Brasil

Portuguesa x Paysandu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/03) pela Copa do Brasil

Portuguesa e Paysandu jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

17.03.26 20h30

Copa do Brasil

Sport Recife x Athletic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/03) pela Copa do Brasil

Sport Recife e Athletic Club jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

17.03.26 20h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes

Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais

17.03.26 23h35

Futebol

Clássico Re-Pa pode acontecer na quinta fase da Copa do Brasil

Paysandu já está classificado e Remo entra direto na fase que pode colocar rivais frente a frente

18.03.26 0h14

FUTEBOL

Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza'

Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição

18.03.26 0h19

SÉRIE A

Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda

O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição

17.03.26 22h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda