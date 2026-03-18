Clássico Re-Pa pode acontecer na quinta fase da Copa do Brasil

A Copa do Brasil pode reservar um clássico Re-Pa logo na quinta fase da edição de 2026. Com o Paysandu já garantido entre os classificados e o Remo entrando diretamente nesta etapa, o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abre a possibilidade de um confronto entre os maiores rivais do futebol paraense.

O Paysandu confirmou vaga ao superar a Portuguesa-SP na quarta fase. O clube bicolor já havia derrotado a Portuguesa-RJ, na fase anterior, assegurando R$ 950 mil em premiação, e agora cerca de R$ 2 milhões com a nova vitória.

Já o Remo ainda não estreou na competição. O Leão Azul inicia sua caminhada apenas na quinta fase, com uma cota garantida superior a R$ 2 milhões antes mesmo de entrar em campo, o que aumenta a expectativa em torno do seu primeiro confronto.

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A quinta fase será composta por 12 classificados da etapa anterior, além dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Os confrontos serão definidos por sorteio, com divisão em dois potes de acordo com o ranking da CBF — os 16 melhores enfrentam os 16 piores.

Os duelos serão disputados em jogos de ida e volta, com datas previstas para os dias 22 e 23 de abril, enquanto as partidas de volta devem ocorrer em 13 e 14 de maio. Ainda não há definição oficial do sorteio por parte da CBF.

Atual campeão, o Corinthians defende o título em uma competição que segue até o dia 6 de dezembro, quando a decisão será realizada em jogo único e campo neutro.

Remo e Paysandu se enfrentaram recentemente nas finais do Campeonato Paraense. O Papão da Curuzu foi mais eficiente: venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e empatou o segundo em 0 a 0, garantindo o título estadual de 2026.