Clássico Re-Pa pode acontecer na quinta fase da Copa do Brasil Paysandu já está classificado e Remo entra direto na fase que pode colocar rivais frente a frente O Liberal 18.03.26 0h14 O clássico paraense pode movimentar a competição nacional. (Thiago Gomes / O Liberal) A Copa do Brasil pode reservar um clássico Re-Pa logo na quinta fase da edição de 2026. Com o Paysandu já garantido entre os classificados e o Remo entrando diretamente nesta etapa, o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abre a possibilidade de um confronto entre os maiores rivais do futebol paraense. O Paysandu confirmou vaga ao superar a Portuguesa-SP na quarta fase. O clube bicolor já havia derrotado a Portuguesa-RJ, na fase anterior, assegurando R$ 950 mil em premiação, e agora cerca de R$ 2 milhões com a nova vitória. Já o Remo ainda não estreou na competição. O Leão Azul inicia sua caminhada apenas na quinta fase, com uma cota garantida superior a R$ 2 milhões antes mesmo de entrar em campo, o que aumenta a expectativa em torno do seu primeiro confronto. VEJA MAIS Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais Paysandu perde lateral antes do jogo contra a Portuguesa-SP pela Copa do Brasil Papão busca vaga na quinta fase do torneio nesta terça-feira (17) Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição A quinta fase será composta por 12 classificados da etapa anterior, além dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Os confrontos serão definidos por sorteio, com divisão em dois potes de acordo com o ranking da CBF — os 16 melhores enfrentam os 16 piores. Os duelos serão disputados em jogos de ida e volta, com datas previstas para os dias 22 e 23 de abril, enquanto as partidas de volta devem ocorrer em 13 e 14 de maio. Ainda não há definição oficial do sorteio por parte da CBF. Atual campeão, o Corinthians defende o título em uma competição que segue até o dia 6 de dezembro, quando a decisão será realizada em jogo único e campo neutro. Remo e Paysandu se enfrentaram recentemente nas finais do Campeonato Paraense. O Papão da Curuzu foi mais eficiente: venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e empatou o segundo em 0 a 0, garantindo o título estadual de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do brasil 2026 remo paysandu re-pa na copa do brasil futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Clássico Re-Pa pode acontecer na quinta fase da Copa do Brasil Paysandu já está classificado e Remo entra direto na fase que pode colocar rivais frente a frente 18.03.26 0h14 Copa do Brasil Londrina x Operário-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/03) pela Copa do Brasil Londrina e Operário Ferroviário jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.03.26 20h30 Copa do Brasil Portuguesa x Paysandu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/03) pela Copa do Brasil Portuguesa e Paysandu jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.03.26 20h30 Copa do Brasil Sport Recife x Athletic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/03) pela Copa do Brasil Sport Recife e Athletic Club jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 Futebol Clássico Re-Pa pode acontecer na quinta fase da Copa do Brasil Paysandu já está classificado e Remo entra direto na fase que pode colocar rivais frente a frente 18.03.26 0h14 FUTEBOL Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição 18.03.26 0h19 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11