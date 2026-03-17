Paysandu perde lateral antes do jogo contra a Portuguesa-SP pela Copa do Brasil Papão busca vaga na quinta fase do torneio nesta terça-feira (17) O Liberal 17.03.26 12h57 Jogador sentiu lesão no treino (Jorge Luís Toti/Paysandu) O Paysandu entra em campo nesta quinta-feira (17) para encarar a Portuguesa-SP pela quarta rodada da Copa do Brasil. Para o duelo, o Bicola tem mais uma baixa na lateral esquerda. Segundo informações do jornalista da Rádio Liberal+ Michel Anderson, a equipe bicolor não poderá contar com Luciano Taboca. Segundo o jornalista, Taboca sentiu uma lesão no treino da última segunda-feira (16) e acabou sendo cortado do jogo. Além do jogador, o Papão também não terá à disposição o lateral uruguaio Bonifazi, que está lesionado e ficou em Belém. Assim, para o lugar, o treinador Júnior Rocha optou por chamar Matheus Capixaba, atleta da base do Paysandu, para suprir a necessidade do time. Com isso, a equipe pode entrar em campo com JP Galvão pelo lado direito e Edílson pela esquerda. VEJA MAIS Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões Caio Mello projeta duelo com a Portuguesa-SP e vê grande teste para o Paysandu na Copa do Brasil Embalado por seis jogos de invencibilidade, Papão encara a Lusa no Canindé buscando avançar mais uma fase na Copa do Brasil Paysandu aposta em gestão responsável para voltar ao topo do futebol brasileiro Reorganização administrativa, valorização da base e equilíbrio financeiro marcam o início da reconstrução bicolor após temporada difícil Taboca iniciou a temporada de 2026 no Cametá e foi um dos destaques da equipe. Com isso, acertou com o Papão para a disputa da Série C. A estreia foi contra a Portuguesa-RJ, na última semana, pela terceira fase da Copa do Brasil. Agenda A partida entre Portuguesa e Paysandu ocorre a partir das 21h30, no estádio Canindé, em São Paulo. O duelo é único, vale vaga na quinta fase da competição e uma premiação de R$ 2 milhões. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Baixa Paysandu perde lateral antes do jogo contra a Portuguesa-SP pela Copa do Brasil Papão busca vaga na quinta fase do torneio nesta terça-feira (17) 17.03.26 12h57 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 MATA MATA Caio Mello projeta duelo com a Portuguesa-SP e vê grande teste para o Paysandu na Copa do Brasil Embalado por seis jogos de invencibilidade, Papão encara a Lusa no Canindé buscando avançar mais uma fase na Copa do Brasil 16.03.26 15h35 Futebol Paysandu aposta em gestão responsável para voltar ao topo do futebol brasileiro Reorganização administrativa, valorização da base e equilíbrio financeiro marcam o início da reconstrução bicolor após temporada difícil 15.03.26 11h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 17.03.26 7h00 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 Futebol Remo volta a enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão após 48 anos e tenta quebrar longo jejum Partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre na próxima quinta-feira (19), no Maracanã 17.03.26 11h52