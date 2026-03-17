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Paysandu perde lateral antes do jogo contra a Portuguesa-SP pela Copa do Brasil

Papão busca vaga na quinta fase do torneio nesta terça-feira (17)

O Liberal
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Jogador sentiu lesão no treino (Jorge Luís Toti/Paysandu)

O Paysandu entra em campo nesta quinta-feira (17) para encarar a Portuguesa-SP pela quarta rodada da Copa do Brasil. Para o duelo, o Bicola tem mais uma baixa na lateral esquerda. Segundo informações do jornalista da Rádio Liberal+ Michel Anderson, a equipe bicolor não poderá contar com Luciano Taboca.

Segundo o jornalista, Taboca sentiu uma lesão no treino da última segunda-feira (16) e acabou sendo cortado do jogo. Além do jogador, o Papão também não terá à disposição o lateral uruguaio Bonifazi, que está lesionado e ficou em Belém.

 

Assim, para o lugar, o treinador Júnior Rocha optou por chamar Matheus Capixaba, atleta da base do Paysandu, para suprir a necessidade do time. Com isso, a equipe pode entrar em campo com JP Galvão pelo lado direito e Edílson pela esquerda.

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Taboca iniciou a temporada de 2026 no Cametá e foi um dos destaques da equipe. Com isso, acertou com o Papão para a disputa da Série C. A estreia foi contra a Portuguesa-RJ, na última semana, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Agenda

A partida entre Portuguesa e Paysandu ocorre a partir das 21h30, no estádio Canindé, em São Paulo. O duelo é único, vale vaga na quinta fase da competição e uma premiação de R$ 2 milhões.

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