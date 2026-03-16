Caio Mello projeta duelo com a Portuguesa-SP e vê grande teste para o Paysandu na Copa do Brasil

O Paysandu encara nesta terça-feira (17) um dos desafios mais importantes da temporada até aqui. O Papão enfrenta a Portuguesa-SP, no mítico Estádio do Canindé, em jogo único pela quarta fase da Copa do Brasil. Quem vencer avança na competição nacional.

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A equipe bicolor chega embalada para o confronto. Além de ter conquistado recentemente o título do Campeonato Paraense sobre o maior rival, o Clube do Remo, o Papão atravessa uma sequência de seis jogos de invencibilidade. Na fase anterior da Copa do Brasil, o time eliminou a Portuguesa do Rio de Janeiro por 3 a 1 na Curuzu, resultado que manteve o bom momento da equipe na temporada.

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Titular no meio-campo e autor de um dos gols na partida anterior, o volante Caio Mello reconheceu a importância do confronto e destacou o grau de dificuldade do duelo fora de casa. Segundo ele, o grupo encara a partida como mais um passo dentro dos objetivos traçados para a competição.

“O principal objetivo era passar essa primeira fase, mas sabemos da importância do jogo de amanhã, que com certeza vai ser muito difícil”, afirmou.

De acordo com o jogador, o Paysandu já iniciou o estudo do adversário junto com a comissão técnica comandada por Júnior Rocha. O meio-campista ressaltou que a equipe paulista apresenta qualidades que exigem atenção do sistema defensivo bicolor.

“A gente já estudou um pouco eles, junto com a comissão do Júnior. Vai ser mais um grande teste, mas estamos preparados pra conseguir passar mais uma fase e ajudar mais uma vez o clube”, explicou. “Eu assisti um pouco dos jogos deles, é uma equipe muito qualificada, que gosta de jogar e ataca bem rápido”.

A Portuguesa chega para o confronto após uma campanha consistente no Campeonato Paulista. A equipe avançou até as quartas de final do estadual e foi eliminada pelo Sport Club Corinthians Paulista apenas nos pênaltis, depois de empate por 1 a 1 na Neo Química Arena.

Para tentar avançar na Copa do Brasil, o Paysandu aposta também no estilo de jogo implantado por Júnior Rocha, que tem adotado uma postura de pressão mais alta na marcação. Segundo Caio Mello, o modelo tem ajudado a equipe a recuperar a bola ainda no campo adversário.

“A gente tem tentado fazer essa pressão no campo do adversário, às vezes o Júnior passa números pra gente no intervalo, e a gente tem ido muito bem nas três fases do jogo”, completou o volante.