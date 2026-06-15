Jogador da Inter de Limeira detona a Curuzu, após vencer o Paysandu: 'vestiário e gramado ruim' Atacante Miguel Bianconi não poupou o Paysandu das críticas ao gramado e ao vestiário e pediu providências à CBF Fábio Will 15.06.26 12h28 Miguel Bianconi reclamou muito das condições do gramado e do vestiário (Reprodução / Instagram @linhadecampotv) O Paysandu enfrentou a Inter de Limeira-SP na Curuzu, pela 10ª rodada da Série C e saiu derrotado por 2 a 1. Além da derrota, o Papão teve o gramado e o vestiário do Estádio da Curuzu bastante criticado pelo atacante do clube paulista.. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em entrevista ao repórter do perfil Linha de Campo TV, o atacante Miguel Bianconi, da Inter de Limeira, fez duras críticas ao gramado da Curuzu, além de citar também o vestiário do “Vovô da Cidade. O jogador que possui dupla nacionalidade (brasileiro e italiano), não poupou críticas e afirmou que é lamentável a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberar uma partida nas condições do gramado da Curuzu. ASSISTA Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)“Respeitamos muito a equipe do Paysandu, têm três títulos esse ano, respeitamos demais e possui um excelente treinador, mas nosso time é muito forte e viemos com a ideia muito clara de sair com os 3 pontos e sabíamos que isso iria acontecer. Com todo respeito ao Paysandu, mas esse campo [gramado] é muito ruim, o vestiário é muito ruim. A CBF não pode liberar um vestiário e nem um campo desse. É lamentável”, falou. O gramado da Curuzu vem sendo bastante criticado por todos que enfrentam o Paysandu nesta temporada. O lateral Guilherme Santos, que defendeu o Papão, esteve em campo jogando pela Portuguesa-RJ e não aliviou nas críticas ao gramado. "Eu sou um cara que está no futebol há muito tempo, jogando em vários lugares, esse campo é horrível para jogar um jogo desse. Não é desculpa, a nossa equipe está de parabéns, fez um bom trabalho, demos alguns vacilos, mas isso aqui não pode acontecer em um jogo como esse. Nossa equipe deixou de jogar, mas o campo, sem condições de jogo", disse em entrevista no dia 11 de março. VEJA MAIS Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível' O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo Paysandu A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu, que até o momento não respondeu sobre as críticas ao gramado e ao vestiário da Curuxu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Jogador da Inter de Limeira detona a Curuzu, após vencer o Paysandu: 'vestiário e gramado ruim' Atacante Miguel Bianconi não poupou o Paysandu das críticas ao gramado e ao vestiário e pediu providências à CBF 15.06.26 12h28 Futebol Júnior Rocha aponta falta de eficiência e pede paciência com jovens após derrota na Curuzu Técnico do Paysandu evita procurar culpados, destaca processo de reconstrução do elenco e projeta reação diante do Maranhão 14.06.26 19h42 Futebol Paysandu perde em casa e cai para o quarto lugar na Série C O Papão não havia perdido na Curuzu até então, mas sucumbiu diante da Inter de Limeira 14.06.26 18h08 Futebol Paysandu recebe a Inter de Limeira em confronto direto na parte de cima da Série C Separados por apenas dois pontos, Paysandu e Inter de Limeira se enfrentam neste domingo de olho na aproximação da liderança 14.06.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Eduardo Ramos acompanha a Seleção na Copa e cita o Remo na Série A: 'vem fazendo um bom papel' O 'Mito' mora nos Estados Unidos e falou com a equipe de O Liberal que faz a cobertura do Brasil no Mundial 15.06.26 10h25 mais esportes No Paraguai, paraenses conquistam sete medalhas no Sul-Americano de Judô Equipe paraense conquistou pódio em todas as categorias que disputou, sendo duas medalhas de ouro 15.06.26 11h32 UFC Casa Branca: Poatan é nocauteado, perde cinturão e frustra show brasileiro diante de Trump 15.06.26 1h41 FUTEBOL Jogador da Inter de Limeira detona a Curuzu, após vencer o Paysandu: 'vestiário e gramado ruim' Atacante Miguel Bianconi não poupou o Paysandu das críticas ao gramado e ao vestiário e pediu providências à CBF 15.06.26 12h28