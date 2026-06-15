Jogador da Inter de Limeira detona a Curuzu, após vencer o Paysandu: 'vestiário e gramado ruim'

O Paysandu enfrentou a Inter de Limeira-SP na Curuzu, pela 10ª rodada da Série C e saiu derrotado por 2 a 1. Além da derrota, o Papão teve o gramado e o vestiário do Estádio da Curuzu bastante criticado pelo atacante do clube paulista..

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Em entrevista ao repórter do perfil Linha de Campo TV, o atacante Miguel Bianconi, da Inter de Limeira, fez duras críticas ao gramado da Curuzu, além de citar também o vestiário do “Vovô da Cidade. O jogador que possui dupla nacionalidade (brasileiro e italiano), não poupou críticas e afirmou que é lamentável a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberar uma partida nas condições do gramado da Curuzu.

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“Respeitamos muito a equipe do Paysandu, têm três títulos esse ano, respeitamos demais e possui um excelente treinador, mas nosso time é muito forte e viemos com a ideia muito clara de sair com os 3 pontos e sabíamos que isso iria acontecer. Com todo respeito ao Paysandu, mas esse campo [gramado] é muito ruim, o vestiário é muito ruim. A CBF não pode liberar um vestiário e nem um campo desse. É lamentável”, falou.

O gramado da Curuzu vem sendo bastante criticado por todos que enfrentam o Paysandu nesta temporada. O lateral Guilherme Santos, que defendeu o Papão, esteve em campo jogando pela Portuguesa-RJ e não aliviou nas críticas ao gramado.

"Eu sou um cara que está no futebol há muito tempo, jogando em vários lugares, esse campo é horrível para jogar um jogo desse. Não é desculpa, a nossa equipe está de parabéns, fez um bom trabalho, demos alguns vacilos, mas isso aqui não pode acontecer em um jogo como esse. Nossa equipe deixou de jogar, mas o campo, sem condições de jogo", disse em entrevista no dia 11 de março.

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Paysandu

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu, que até o momento não respondeu sobre as críticas ao gramado e ao vestiário da Curuxu.