Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível'

O Paysandu venceu a Portuguesa-RJ por 3 a 1 e avançou à 4ª fase da Copa do Brasil. O Papão pegará outra Portuguesa, dessa vez a de São Paulo (SP), no Canindé. A vitória deu ao clube paraense mais R$1 milhão, porém, um ex-jogador do Paysandu e que estava defendendo o clube carioca, não deixou passar a situação do gramado do Estádio da Curuzu.

Guilherme Santos, que jogou no Paysandu nas temporadas 2017 e 2018, não aliviou na questão reclamação sobre o gramado da Curuzu. O jogador abriu o verbo, disse que o gramado não condiz com a prática do futebol e denominou a situação como “horrível”. Em entrevista após o jogo, ao canal Amazon Prime, ele afirmou que o local não dá para se praticar futebol, mas informou que isso não serve de desculpa para a derrota e eliminação na Copa do Brasil.

"Eu sou um cara que está no futebol há muito tempo, jogando em vários lugares, esse campo é horrível para jogar um jogo desse. Não é desculpa, a nossa equipe está de parabéns, fez um bom trabalho, demos alguns vacilos, mas isso aqui não pode acontecer em um jogo como esse. Nossa equipe deixou de jogar, mas o campo, sem condições de jogo", disse.

Guilherme Santos quando estava atuando com a camisa do Papão (Fernando Torres / Paysandu)

A Curuzu passou por alguns reparos, após o término da Série B do ano passado, um dos locais que teve atenção foi justamente o gramado, porém, a troca de todo o gramado não foi realizada.

Com a vitória, o Paysandu garantiu um pouco mais de R$1 milhão de cota de premiação e vai decidir, contra a Portuguesa-SP, fora de casa, uma vaga na 5ª fase da Copa do Brasil. A Lusa do Canindé avançou na competição após empatar em 1 a 1 no tempo normal com o Avaí-SC e vencer o time catarinense nas penalidades.