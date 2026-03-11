Com novidade, Paysandu está escalado para jogo contra a Portuguesa-RJ; confira A partida é jogo único, ou seja, quem vencer, avança para próxima fase. Em caso de empate, a decisão vai para as penalidades, sem prorrogação O Liberal 11.03.26 20h34 As escalações de Paysandu e Portuguesa-RJ para o confronto desta quarta-feira (11) já estão definidas. As equipes se enfrentam às 21h30, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida é jogo único, ou seja, quem vencer, avança para próxima fase. Em caso de empate, a decisão vai para as penalidades, sem prorrogação. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Confira as escalações: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU COPA DO BRASIL Com novidade, Paysandu está escalado para jogo contra a Portuguesa-RJ; confira A partida é jogo único, ou seja, quem vencer, avança para próxima fase. Em caso de empate, a decisão vai para as penalidades, sem prorrogação 11.03.26 20h34 DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 SONHO REALIZADO Da roça em Sergipe ao Paysandu: a longa caminhada de Luciano Taboca até realizar o sonho no futebol Apresentado oficialmente nesta terça-feira, lateral-esquerdo contou sua história e se colocou à disposição para estrear nesta quarta, contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil 10.03.26 20h06 Futebol Paysandu nunca enfrentou a Portuguesa-RJ em competições oficiais O confronto inédito marca a entrada do time paraense na Copa do Brasil 10.03.26 17h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.03.26 7h00 DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 Liga dos Campeões Real Madrid x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/03) pela Champions League Real Madrid e Manchester City jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 11.03.26 16h00 futebol CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12) 11.03.26 10h37