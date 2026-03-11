Capa Jornal Amazônia
Paysandu

Com novidade, Paysandu está escalado para jogo contra a Portuguesa-RJ; confira

A partida é jogo único, ou seja, quem vencer, avança para próxima fase. Em caso de empate, a decisão vai para as penalidades, sem prorrogação

O Liberal

As escalações de Paysandu e Portuguesa-RJ para o confronto desta quarta-feira (11) já estão definidas. As equipes se enfrentam às 21h30, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida é jogo único, ou seja, quem vencer, avança para próxima fase. Em caso de empate, a decisão vai para as penalidades, sem prorrogação.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Confira as escalações:

