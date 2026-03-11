Capa Jornal Amazônia
Paysandu chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil

Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho

Igor Wilson

Eficiente nos momentos decisivos, o Paysandu venceu a Portuguesa-RJ por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (11), na Curuzu, e garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil. A equipe carioca começou melhor, criou as principais chances do primeiro tempo e pressionou o Papão, mas desperdiçou oportunidades. O time bicolor foi mais letal: abriu o placar com Caio Mello ainda na etapa inicial e, após o intervalo, assumiu o controle da partida para ampliar o marcador com Kleiton Pego e Marcinho, confirmando a classificação diante da torcida. A Portuguesa-RJ chegou ao gol de honra nos acréscimos, com Elicley de fora da área. Agora, o Papão enfrenta outra Portuguesa, a de São Paulo, na próxima fase.

1º Tempo 

O primeiro tempo foi marcado por amplo domínio da equipe carioca na maior parte da etapa inicial. A Portuguesa começou mais ligada e levou perigo logo nos primeiros minutos. Anderson Rosa arriscou de fora da área e obrigou Gabriel Mesquita a fazer a primeira defesa da partida. Pouco depois, o time visitante quase aproveitou um erro na saída de bola bicolor: Gutemberg finalizou após recuperação no campo de ataque, mas a bola explodiu na marcação. 

A pressão seguiu ao longo do primeiro tempo. Aos 13 minutos, Guilherme Silveira finalizou da entrada da área e encontrou novamente Gabriel Mesquita bem posicionado. O Paysandu teve sua primeira chegada logo depois, quando Hinkel recebeu dentro da área e finalizou de primeira, mas mandou por cima do gol. O lance, no entanto, não mudou o panorama da partida. O time paraense seguia com dificuldades na troca de passes e encontrava problemas para manter a posse de bola ou se aproximar da área adversária. 

Aos 21 minutos, a Portuguesa voltou a assustar em cobrança de falta levantada na área. Léo Muchacho cabeceou forte e Gabriel Mesquita apareceu novamente para salvar o Paysandu. A equipe visitante continuou empilhando chances e, aos 36 minutos, teve a melhor oportunidade da etapa inicial: Guilherme Silveira recebeu belo passe dentro da área, dominou no peito, tirou o zagueiro Castro da jogada e finalizou cruzado, com a bola passando muito perto da trave. 

Apesar da superioridade da Portuguesa durante boa parte do primeiro tempo, foi o Paysandu quem abriu o placar. Aos 37 minutos, Caio Mello arriscou de fora da área e contou com um quique no gramado irregular da Curuzu para enganar o goleiro Douglas Borges. A bola morreu no fundo da rede e colocou o Papão em vantagem. 

O gol mudou o cenário da partida nos minutos finais. Mais confiante, o Paysandu passou a aparecer com mais frequência no ataque e quase ampliou antes do intervalo. Já nos acréscimos, Hinkel arriscou um belo chute de fora da área que passou muito perto do gol, encerrando a primeira etapa com vitória parcial bicolor por 1 a 0. 

image Caio Mello fez o primeiro do Papão (Wagner Santana/O Liberal)

2º Tempo 

Na volta do intervalo, o Paysandu mudou a postura e passou a controlar as ações. Logo com menos de um minuto, o Papão quase ampliou o placar em chute forte de Hinkel, que exigiu grande defesa do goleiro Douglas Borges. A resposta da Portuguesa veio em seguida: após cobrança de escanteio, Léo Muchacho subiu mais alto que a defesa e cabeceou firme, obrigando Gabriel Mesquita a fazer outra intervenção importante. 

O Paysandu manteve o ritmo e chegou ao segundo gol aos 10 minutos. Em cobrança de falta rasteira do estreante Taboca, Douglas Borges deu rebote e Kleiton Pego apareceu livre para empurrar para o fundo da rede. O gol consolidou o momento bicolor na partida, que passou a tomar conta do jogo. Cinco minutos depois, Kleiton Pego quase marcou novamente ao arriscar de fora da área. O chute saiu fraco, mas o goleiro da Portuguesa falhou ao tentar segurar e a bola ainda bateu na trave. 

Com mais presença no ataque, o Paysandu seguiu pressionando até ampliar novamente aos 24 minutos. Após erro da defesa da Portuguesa, Kleiton Pego finalizou e Douglas Borges voltou a rebater. A bola sobrou para Marcinho, livre dentro da área, completar para o gol e marcar o terceiro do Papão, resultado que matou de vez a partida na Curuzu. No apagar das luzes, Elicley arriscou lindo chute de fora da área e atingiu a 'gaveta' de Gabriel Mesquita, diminuindo o placar. No entanto, era tarde demais, Papão classificado.

Palavras-chave

paysandu

copa do brasil
Paysandu
