Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações

O Paysandu entra em campo na noite desta quarta-feira (11), às 21h30, para enfrentar a Portuguesa-RJ, na Curuzu, em Belém, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida é única e vale vaga na próxima etapa da competição, além de uma premiação próxima de R$ 950 mil. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis, sem prorrogação. O Papão chega embalado pelo título do Parazão 2026, conquistado após superar o maior rival, o Remo, na final — resultado que contrariou previsões que apontavam o Leão como favorito, especialmente pela diferença de orçamento.

O bom momento também se reflete na sequência recente de resultados. O time bicolor está invicto há cinco partidas e chega motivado para tentar avançar na competição nacional. Nos últimos compromissos, o Paysandu venceu o Santa Rosa por 2 a 0, goleou a Tuna por 5 a 1, bateu o Castanhal por 1 a 0, derrotou o Remo por 2 a 1 e empatou sem gols com o rival no segundo jogo da final do Parazão.

Para a partida desta noite, a tendência é que Júnior Rocha mantenha a base da equipe que vem sendo utilizada nas últimas rodadas. O treinador tem apostado em uma formação que mistura jogadores experientes com jovens promovidos das categorias de base.

No gol, Gabriel Mesquita deve seguir como titular, mesmo com Jean Drosny já recuperado de lesão. Na defesa, Edílson e Facundo Bonifazi aparecem como presenças praticamente certas nas laterais, enquanto o recém-contratado Castro, que chegou e agradou com atuações seguras, deve formar a dupla de zaga ao lado de Luccão ou Iarley, ambos revelados pelo clube.

No meio-campo, a joia da base Pedro Henrique se firmou de vez como titular e deve novamente iniciar a partida. Ao seu lado, o camisa 10 Marcinho, capitão da equipe e eleito o craque do Parazão, segue como principal responsável pela articulação das jogadas. A outra vaga no setor pode ficar com Caio Mello ou Enrico.

No ataque, Júnior Rocha deve repetir o trio ofensivo formado por Thayllon, aberto pela direita, Kleiton Pego pela esquerda e Ítalo centralizado. O centroavante vive boa fase e é o artilheiro do Paysandu na temporada, além de ter sido também o goleador do Campeonato Paraense, com seis gols.

Como chega a Portuguesa-RJ

A Associação Atlética Portuguesa também vive um momento positivo. No último domingo (8), a equipe goleou o Maricá por 5 a 2 e garantiu a liderança do Grupo X do Campeonato Carioca, o quadrangular que define os clubes que permanecem na primeira divisão estadual.

Com o resultado, a Lusa assegurou a permanência na elite do futebol carioca em 2027 e chega embalada para o confronto da Copa do Brasil. Nos últimos jogos, a equipe venceu o Maricá por 2 a 0, empatou com o Nova Iguaçu por 1 a 1, superou o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 0, bateu o Maracanã por 1 a 0 e voltou a vencer o Maricá, desta vez por 5 a 2.

Ficha técnica

Paysandu x Portuguesa-RJ

Competição: Copa do Brasil – terceira fase

Data: 11/03/2026

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Curuzu, em Belém (PA)

Arbitragem

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Michael Stanislau e Leirson Peng Martins

Prováveis escalações

Provável Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Luccão (Iarley) e Facundo Bonifazi; Caio Mello (Enrico), Pedro Henrique e Marcinho; Thayllon, Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha

Provável Portuguesa-RJ: Douglas Borges; Lenon, Patrick, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, Wellinton Cezar e Anderson Rosa; Gutemberg, Lohan e Rhuan. Técnico: Alfredo Sampaio.