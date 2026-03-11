Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações

Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu

Igor Wilson

O Paysandu entra em campo na noite desta quarta-feira (11), às 21h30, para enfrentar a Portuguesa-RJ, na Curuzu, em Belém, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida é única e vale vaga na próxima etapa da competição, além de uma premiação próxima de R$ 950 mil. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis, sem prorrogação. O Papão chega embalado pelo título do Parazão 2026, conquistado após superar o maior rival, o Remo, na final — resultado que contrariou previsões que apontavam o Leão como favorito, especialmente pela diferença de orçamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O bom momento também se reflete na sequência recente de resultados. O time bicolor está invicto há cinco partidas e chega motivado para tentar avançar na competição nacional. Nos últimos compromissos, o Paysandu venceu o Santa Rosa por 2 a 0, goleou a Tuna por 5 a 1, bateu o Castanhal por 1 a 0, derrotou o Remo por 2 a 1 e empatou sem gols com o rival no segundo jogo da final do Parazão.

VEJA MAIS

image Da roça em Sergipe ao Paysandu: a longa caminhada de Luciano Taboca até realizar o sonho no futebol
Apresentado oficialmente nesta terça-feira, lateral-esquerdo contou sua história e se colocou à disposição para estrear nesta quarta, contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil

image Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário
Papão levou o título estadual e o torcedor poderá fazer fotos com a taça

image Paysandu e Cametá dominam seleção do Parazão 2026; Remo aparece com apenas dois nomes na lista
Com cinco jogadores na lista e prêmios individuais, Papão foi o clube mais representado; Cametá colocou três nomes

Para a partida desta noite, a tendência é que Júnior Rocha mantenha a base da equipe que vem sendo utilizada nas últimas rodadas. O treinador tem apostado em uma formação que mistura jogadores experientes com jovens promovidos das categorias de base.

No gol, Gabriel Mesquita deve seguir como titular, mesmo com Jean Drosny já recuperado de lesão. Na defesa, Edílson e Facundo Bonifazi aparecem como presenças praticamente certas nas laterais, enquanto o recém-contratado Castro, que chegou e agradou com atuações seguras, deve formar a dupla de zaga ao lado de Luccão ou Iarley, ambos revelados pelo clube.

No meio-campo, a joia da base Pedro Henrique se firmou de vez como titular e deve novamente iniciar a partida. Ao seu lado, o camisa 10 Marcinho, capitão da equipe e eleito o craque do Parazão, segue como principal responsável pela articulação das jogadas. A outra vaga no setor pode ficar com Caio Mello ou Enrico.

No ataque, Júnior Rocha deve repetir o trio ofensivo formado por Thayllon, aberto pela direita, Kleiton Pego pela esquerda e Ítalo centralizado. O centroavante vive boa fase e é o artilheiro do Paysandu na temporada, além de ter sido também o goleador do Campeonato Paraense, com seis gols.

Como chega a Portuguesa-RJ

A Associação Atlética Portuguesa também vive um momento positivo. No último domingo (8), a equipe goleou o Maricá por 5 a 2 e garantiu a liderança do Grupo X do Campeonato Carioca, o quadrangular que define os clubes que permanecem na primeira divisão estadual.

Com o resultado, a Lusa assegurou a permanência na elite do futebol carioca em 2027 e chega embalada para o confronto da Copa do Brasil. Nos últimos jogos, a equipe venceu o Maricá por 2 a 0, empatou com o Nova Iguaçu por 1 a 1, superou o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 0, bateu o Maracanã por 1 a 0 e voltou a vencer o Maricá, desta vez por 5 a 2.

Ficha técnica

  • Paysandu x Portuguesa-RJ
  • Competição: Copa do Brasil – terceira fase
  • Data: 11/03/2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio da Curuzu, em Belém (PA)

Arbitragem

  • Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
  • Auxiliares: Michael Stanislau e Leirson Peng Martins

Prováveis escalações

  • Provável Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Luccão (Iarley) e Facundo Bonifazi; Caio Mello (Enrico), Pedro Henrique e Marcinho; Thayllon, Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha
  • Provável Portuguesa-RJ: Douglas Borges; Lenon, Patrick, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, Wellinton Cezar e Anderson Rosa; Gutemberg, Lohan e Rhuan. Técnico: Alfredo Sampaio.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

copa do brasil

futebol paraense
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

DIA DE PAPÃO

Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações

Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu

11.03.26 7h00

SONHO REALIZADO

Da roça em Sergipe ao Paysandu: a longa caminhada de Luciano Taboca até realizar o sonho no futebol

Apresentado oficialmente nesta terça-feira, lateral-esquerdo contou sua história e se colocou à disposição para estrear nesta quarta, contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil

10.03.26 20h06

Futebol

Paysandu nunca enfrentou a Portuguesa-RJ em competições oficiais

O confronto inédito marca a entrada do time paraense na Copa do Brasil

10.03.26 17h02

FUTEBOL

Com provocações, Paysandu divulga bastidores do título do Parazão; assista

O Papão é o maior campeão do Estado com 51 Parazões e ampliou a diferença para o Remo, que possui 48

10.03.26 16h49

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira

11.03.26 7h00

JAPIIM

Castanhal enfrenta o Nova Iguaçu em busca de classificação histórica na Copa do Brasil

Times duelam em jogo único, que além da vaga na próxima etapa da competição, dá uma premiação de cerca de R$ 950 mil

11.03.26 7h00

DIA DE PAPÃO

Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações

Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu

11.03.26 7h00

SONHO REALIZADO

Da roça em Sergipe ao Paysandu: a longa caminhada de Luciano Taboca até realizar o sonho no futebol

Apresentado oficialmente nesta terça-feira, lateral-esquerdo contou sua história e se colocou à disposição para estrear nesta quarta, contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil

10.03.26 20h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda