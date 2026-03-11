Castanhal é goleado em casa e se despede da Copa do Brasil

O Castanhal se despediu da Copa do Brasil após ser goleado pelo Nova Iguaçu por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (11), no Estádio Modelão. Jogando diante da torcida, o Japiim até começou equilibrando as ações, mas acabou dominado pelo adversário e não conseguiu evitar a eliminação na terceira fase da competição.

A equipe paraense tentou aproveitar o apoio vindo das arquibancadas e criou a primeira boa oportunidade logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Arian Taperaçu subiu bem após cruzamento de Magnum, mas cabeceou para fora.

Com o passar do tempo, o Nova Iguaçu passou a ter mais controle da partida. Aos 19 minutos, Jorge Pedra avançou com liberdade, tirou da marcação e finalizou no ângulo do goleiro Tom, abrindo o placar para os visitantes.

O gol deixou o time fluminense mais confortável em campo. Aos 28, após cobrança de escanteio e bate-rebate na área, Léo Rafael aproveitou a sobra para ampliar a vantagem.

O Castanhal ainda tentou reagir e voltou a assustar aos 32 minutos, novamente com Arian Taperaçu, que desperdiçou boa chance dentro da área. Na sequência, porém, o Nova Iguaçu voltou a ser eficiente. Vini Charopem recebeu cara a cara com Tom e marcou o terceiro.

Nos acréscimos da primeira etapa, aos 48, o próprio Vini Charopem recebeu na entrada da área e finalizou forte para transformar a vitória em goleada.

No segundo tempo, o Castanhal buscou diminuir o prejuízo e passou a criar mais oportunidades, mas encontrou dificuldades para superar a defesa adversária. O Nova Iguaçu administrou o resultado até o apito final e confirmou a classificação.

Com a vaga, o clube carioca garantiu mais R$ 1,07 milhão em premiação e agora enfrentará o Fortaleza na próxima fase da Copa do Brasil. Já o Castanhal encerra sua participação no torneio e volta a disputar partidas oficiais apenas em 2026, pelo Campeonato Paraense e pela Série D do Campeonato Brasileiro.