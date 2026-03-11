Mascote do Águia de Marabá tira onda e joga futevôlei em praia do Rio de Janeiro; assista Mascote do Azulão roubou a cena na Cidade Maravilhosa Fábio Will 11.03.26 16h13 Azulão é o Pará na Copa do Brasil 2026 (Reprodução / Instagram / @aguiademaraba) O Águia de Marabá está no Rio de Janeiro (RJ), onde enfrenta o Madureira-RJ, nesta quinta-feira (12), pela 3a fase da Copa do Brasil. E o mascote do Azulão está na Cidade Maravilhosa fazendo a festa e viralizando nas redes sociais. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Em vídeo publicado no perfil do Águia, o mascote aparece andando de moto, dançando e jogando futevôlei na praia, além de saborear uma água de coco à beira-mar. O vídeo rapidamente ganhou as redes sociais e rendeu vários compartilhamentos e comentários. VEJA MAIS Técnico do Águia de Marabá projeta duelo contra o Madureira pela Copa do Brasil Azulão busca vaga na quarta fase do torneio e cota de R$ 1,07 milhão na competição CBF divulga grupos da Série D e Tuna e Águia de Marabá conhecem seus adversários O futebol paraense terá a Lusa e o Azuãlo marabaense como representantes na Série D 2026 Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. Madureira x Águia de Marabá disputam em partida única, a vaga na 4ª fase da Copa do Brasil. O jogo será disputado no Estádio Aniceto Moscoso, às 18h desta quinta-feira (12). Quem vencer avança na competição, em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes águia de marabá madureira x águia de marabá mascote do águia de marabá copa do brasil futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Boca Juniors x San Lorenzo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/03) pelo Argentino Boca Juniors e San Lorenzo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.03.26 18h45 Copa do Brasil Manauara x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/03) pela Copa do Brasil Manauara e Fortaleza jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 11.03.26 18h30 Campeonato Brasileiro Atlético x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/03) pelo Brasileirão Atlético-MG e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.03.26 18h00 Copa Libertadores da América Sporting Cristal x Carabobo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pela Libertadores Sporting Cristal e Carabobo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 11.03.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.03.26 7h00 DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 Liga dos Campeões Real Madrid x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/03) pela Champions League Real Madrid e Manchester City jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 11.03.26 16h00 futebol CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12) 11.03.26 10h37