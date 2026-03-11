Mascote do Águia de Marabá tira onda e joga futevôlei em praia do Rio de Janeiro; assista

O Águia de Marabá está no Rio de Janeiro (RJ), onde enfrenta o Madureira-RJ, nesta quinta-feira (12), pela 3a fase da Copa do Brasil. E o mascote do Azulão está na Cidade Maravilhosa fazendo a festa e viralizando nas redes sociais.

Em vídeo publicado no perfil do Águia, o mascote aparece andando de moto, dançando e jogando futevôlei na praia, além de saborear uma água de coco à beira-mar. O vídeo rapidamente ganhou as redes sociais e rendeu vários compartilhamentos e comentários.

Madureira x Águia de Marabá disputam em partida única, a vaga na 4ª fase da Copa do Brasil. O jogo será disputado no Estádio Aniceto Moscoso, às 18h desta quinta-feira (12). Quem vencer avança na competição, em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.