Técnico do Águia de Marabá projeta duelo contra o Madureira pela Copa do Brasil Azulão busca vaga na quarta fase do torneio e cota de R$ 1,07 milhão na competição O Liberal 11.03.26 11h48 Jogo ocorre na próxima quinta-feira (12), no Rio de Janeiro (Divulgação / Instagram / Águia de Marabá) O Águia de Marabá tem um jogo importante na próxima quinta-feira (12), contra o Madureira-RJ, pela Copa do Brasil. O time paraense busca a classificação para a quarta fase do torneio e a cota de R$ 1,07 milhão. Antes da partida, o treinador do Azulão, Julio Cesar, falou sobre o confronto e a preparação da equipe. "Depois da nossa classificação contra o Independência-AC, já começamos a estudar o Madureira. Assistimos a vários jogos. Sabemos que é uma equipe de muita qualidade, que tem jogadores muito técnicos. Estudamos também individualmente as peças e estamos muito atentos ao que o adversário pode oferecer de perigo nesse jogo", declarou o treinador. O Águia tem um histórico positivo na Copa do Brasil. Nas últimas quatro edições, o time de Marabá chegou à terceira fase do torneio em três. Apenas em 2025, a equipe caiu na primeira etapa, quando enfrentou o Fluminense. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu Castanhal enfrenta o Nova Iguaçu em busca de classificação histórica na Copa do Brasil Times duelam em jogo único, que além da vaga na próxima etapa da competição, dá uma premiação de cerca de R$ 950 mil Assim, o Azulão busca mais uma campanha histórica para o clube. A partida contra o Madureira será nesta quinta-feira (12), a partir das 18h, no Estádio Conselheiro Galvão. Para o duelo, o técnico Julio Cesar terá todos os jogadores à disposição. Além do Águia de Marabá, Paysandu e Castanhal, que jogam nesta quarta-feira (11), além de Tuna Luso e Remo representam o Pará na disputa. Neste ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou o regulamento da competição e aumentou o número de participantes de 92 para 126. A mudança fez com que as etapas também aumentassem. Agora, no total, são nove fases. Assim, apenas na quinta etapa do torneio é que os jogos passam a ter ida e volta; antes disso, as disputas são em duelos únicos. Outra novidade é que a final será realizada em partida única, no dia 6 de dezembro, após o término do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes águia de marabá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 