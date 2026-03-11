Técnico do Águia de Marabá projeta duelo contra o Madureira pela Copa do Brasil

O Águia de Marabá tem um jogo importante na próxima quinta-feira (12), contra o Madureira-RJ, pela Copa do Brasil. O time paraense busca a classificação para a quarta fase do torneio e a cota de R$ 1,07 milhão. Antes da partida, o treinador do Azulão, Julio Cesar, falou sobre o confronto e a preparação da equipe.

"Depois da nossa classificação contra o Independência-AC, já começamos a estudar o Madureira. Assistimos a vários jogos. Sabemos que é uma equipe de muita qualidade, que tem jogadores muito técnicos. Estudamos também individualmente as peças e estamos muito atentos ao que o adversário pode oferecer de perigo nesse jogo", declarou o treinador.

O Águia tem um histórico positivo na Copa do Brasil. Nas últimas quatro edições, o time de Marabá chegou à terceira fase do torneio em três. Apenas em 2025, a equipe caiu na primeira etapa, quando enfrentou o Fluminense.

Assim, o Azulão busca mais uma campanha histórica para o clube. A partida contra o Madureira será nesta quinta-feira (12), a partir das 18h, no Estádio Conselheiro Galvão. Para o duelo, o técnico Julio Cesar terá todos os jogadores à disposição.

Além do Águia de Marabá, Paysandu e Castanhal, que jogam nesta quarta-feira (11), além de Tuna Luso e Remo representam o Pará na disputa.

Neste ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou o regulamento da competição e aumentou o número de participantes de 92 para 126. A mudança fez com que as etapas também aumentassem. Agora, no total, são nove fases.

Assim, apenas na quinta etapa do torneio é que os jogos passam a ter ida e volta; antes disso, as disputas são em duelos únicos. Outra novidade é que a final será realizada em partida única, no dia 6 de dezembro, após o término do Brasileirão.