O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 17h, PSG e Chelsea jogarão pelas oitavas de final da Champions League (A. Meunier/ PSG)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (11/03), incluem partidas pela Champions League, Liga dos Campeões da Ásia, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

Às 17h, o Newcastle jogará contra o Barcelona pela Liga dos Campeões da UEFA. Já às 21h30, o Botafogo enfrentará o Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores da América.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Atlético-MG x Internacional - 19h - SporTV e Premiere
  2. Bahia x Vitória - 20h - Premiere
  3. Corinthians x Coritiba - 21h30 - TV Globo e Premiere
  4. Flamengo x Cruzeiro - 21h30 - GeTV, TV Globo e Premiere

Copa do Brasil

  1. Confiança x Tombense - 19h - Sem informações
  2. Manauara x Fortaleza - 19h30 - Amazon Prime Video
  3. Volta Redonda x América-RN - 19h30 - Sem informações
  4. Goiás x Fluminense-PI - 19h30 - Sem informações
  5. Maringá x Uberlândia - 19h30 - Sem informações
  6. Athletic Club x Ypiranga - 19h30 - Sem informações
  7. Santa Catarina x Jacuipense - 20h - Sem informações
  8. Castanhal x Nova Iguaçu - 20h - Sem informações
  9. Porto Velho x Atlético-GO - 20h30 - Sem informações
  10. Manaus x Londrina - 21h30 - Sem informações
  11. Paysandu x Portuguesa-RJ - 21h30 - Amazon Prime Video

Copa Libertadores da América

  1. Sporting Cristal x Carabobo - 19h - ESPN 3 e Disney+
  2. Tolima x O'Higgins - 21h30 - GeTV e Paramount+

Champions League

  1. Leverkusen x Arsenal - 14h45 - TNT e HBO Max
  2. Paris Saint-Germain x Chelsea - 17h - TNT e HBO Max
  3. Bodo Glimt x Sporting - 17h - Space e HBO Max
  4. Real Madrid x Manchester City - 17h - HBO Max

Liga dos Campeões da Ásia

  1. Sanfrecce Hiroshima x Johor - 07h - Sem informações
  2. Vissel Kobe x Seoul - 07h - Disney+

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela GeTV, TV Globo e Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Leverkusen e Arsenal; veja o horário

O jogo entre Leverkusen x Arsenal terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 14h45.

Onde assistir ao jogo de PSG e Chelsea; veja o horário

O jogo entre PSG x Chelsea terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Real Madrid e City; veja o horário

O jogo entre Real Madrid x Manchester City terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Corinthians x Coritiba - Brasileirão
  2. 21h30 - Flamengo x Cruzeiro - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

  1. 14h45 - Leverkusen x Arsenal - Champions League
  2. 17h - Paris Saint-Germain x Chelsea - Champions League

ESPN

  1. 19h - Sporting Cristal x Carabobo - Libertadores

SporTV

  1. 19h - Atlético-MG x Internacional - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  1. 14h45 - Leverkusen x Arsenal - Champions League
  2. 17h - Paris Saint-Germain x Chelsea - Champions League
  3. 17h - Bodo Glimt x Sporting - Champions League
  4. 17h - Real Madrid x Manchester City - Champions League

Disney+

  1. 07h - Vissel Kobe x Seoul - AFC Champions League
  2. 19h - Sporting Cristal x Carabobo - Libertadores

Premiere

  1. 19h - Atlético-MG x Internacional - Brasileirão
  2. 20h - Bahia x Vitória - Brasileirão
  3. 21h30 - Corinthians x Coritiba - Brasileirão
  4. 21h30 - Flamengo x Cruzeiro - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

  1. 21h30 - Tolima x O'Higgins - Libertadores 

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

