Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 11.03.26 7h00 Às 17h, PSG e Chelsea jogarão pelas oitavas de final da Champions League (A. Meunier/ PSG) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (11/03), incluem partidas pela Champions League, Liga dos Campeões da Ásia, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Às 17h, o Newcastle jogará contra o Barcelona pela Liga dos Campeões da UEFA. Já às 21h30, o Botafogo enfrentará o Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores da América. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Internacional - 19h - SporTV e Premiere Bahia x Vitória - 20h - Premiere Corinthians x Coritiba - 21h30 - TV Globo e Premiere Flamengo x Cruzeiro - 21h30 - GeTV, TV Globo e Premiere Copa do Brasil Confiança x Tombense - 19h - Sem informações Manauara x Fortaleza - 19h30 - Amazon Prime Video Volta Redonda x América-RN - 19h30 - Sem informações Goiás x Fluminense-PI - 19h30 - Sem informações Maringá x Uberlândia - 19h30 - Sem informações Athletic Club x Ypiranga - 19h30 - Sem informações Santa Catarina x Jacuipense - 20h - Sem informações Castanhal x Nova Iguaçu - 20h - Sem informações Porto Velho x Atlético-GO - 20h30 - Sem informações Manaus x Londrina - 21h30 - Sem informações Paysandu x Portuguesa-RJ - 21h30 - Amazon Prime Video Copa Libertadores da América Sporting Cristal x Carabobo - 19h - ESPN 3 e Disney+ Tolima x O'Higgins - 21h30 - GeTV e Paramount+ Champions League Leverkusen x Arsenal - 14h45 - TNT e HBO Max Paris Saint-Germain x Chelsea - 17h - TNT e HBO Max Bodo Glimt x Sporting - 17h - Space e HBO Max Real Madrid x Manchester City - 17h - HBO Max Liga dos Campeões da Ásia Sanfrecce Hiroshima x Johor - 07h - Sem informações Vissel Kobe x Seoul - 07h - Disney+ Onde assistir ao jogo de Flamengo e Cruzeiro; veja o horário O jogo entre Flamengo x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela GeTV, TV Globo e Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Leverkusen e Arsenal; veja o horário O jogo entre Leverkusen x Arsenal terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 14h45. Onde assistir ao jogo de PSG e Chelsea; veja o horário O jogo entre PSG x Chelsea terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h. Onde assistir ao jogo de Real Madrid e City; veja o horário O jogo entre Real Madrid x Manchester City terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Corinthians x Coritiba - Brasileirão 21h30 - Flamengo x Cruzeiro - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT 14h45 - Leverkusen x Arsenal - Champions League 17h - Paris Saint-Germain x Chelsea - Champions League ESPN 19h - Sporting Cristal x Carabobo - Libertadores SporTV 19h - Atlético-MG x Internacional - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max 14h45 - Leverkusen x Arsenal - Champions League 17h - Paris Saint-Germain x Chelsea - Champions League 17h - Bodo Glimt x Sporting - Champions League 17h - Real Madrid x Manchester City - Champions League Disney+ 07h - Vissel Kobe x Seoul - AFC Champions League 19h - Sporting Cristal x Carabobo - Libertadores Premiere 19h - Atlético-MG x Internacional - Brasileirão 20h - Bahia x Vitória - Brasileirão 21h30 - Corinthians x Coritiba - Brasileirão 21h30 - Flamengo x Cruzeiro - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ 21h30 - Tolima x O'Higgins - Libertadores SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. 