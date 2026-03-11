Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (11/03), incluem partidas pela Champions League, Liga dos Campeões da Ásia, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

Às 17h, o Newcastle jogará contra o Barcelona pela Liga dos Campeões da UEFA. Já às 21h30, o Botafogo enfrentará o Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores da América.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Internacional - 19h - SporTV e Premiere Bahia x Vitória - 20h - Premiere Corinthians x Coritiba - 21h30 - TV Globo e Premiere Flamengo x Cruzeiro - 21h30 - GeTV, TV Globo e Premiere

Copa do Brasil

Confiança x Tombense - 19h - Sem informações Manauara x Fortaleza - 19h30 - Amazon Prime Video Volta Redonda x América-RN - 19h30 - Sem informações Goiás x Fluminense-PI - 19h30 - Sem informações Maringá x Uberlândia - 19h30 - Sem informações Athletic Club x Ypiranga - 19h30 - Sem informações Santa Catarina x Jacuipense - 20h - Sem informações Castanhal x Nova Iguaçu - 20h - Sem informações Porto Velho x Atlético-GO - 20h30 - Sem informações Manaus x Londrina - 21h30 - Sem informações Paysandu x Portuguesa-RJ - 21h30 - Amazon Prime Video

Copa Libertadores da América

Sporting Cristal x Carabobo - 19h - ESPN 3 e Disney+ Tolima x O'Higgins - 21h30 - GeTV e Paramount+

Champions League

Leverkusen x Arsenal - 14h45 - TNT e HBO Max Paris Saint-Germain x Chelsea - 17h - TNT e HBO Max Bodo Glimt x Sporting - 17h - Space e HBO Max Real Madrid x Manchester City - 17h - HBO Max

Liga dos Campeões da Ásia

Sanfrecce Hiroshima x Johor - 07h - Sem informações Vissel Kobe x Seoul - 07h - Disney+

