Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Zico aponta favoritos ao título da Copa de 2026 e ignora a Argentina, atual campeã

Para o Galinho, o favoritismo no futebol moderno não é mais medido apenas pelo peso da camisa, mas pela continuidade de um projeto.

Caio Maia
fonte

Zico avalia seleções favoritas à Copa do Mundo de 2026 (Wagner Santana/ O Liberal)

Faltando menos de 100 dias para a Copa do Mundo de 2026, a discussão sobre quem são as seleções favoritas ao título ganha contornos maiores. Em Belém nesta terça-feira (10) para o Fórum Norte-Nordeste das Indústrias da Construção (FNNIC), Zico, ex-camisa 10 da Seleção Brasileira, deu a sua visão sobre o panorama global do futebol. Ao elencar seleções que considera referência em padrão de jogo, o Galinho de Quintino destacou o modelo europeu, não mencionando a atual campeã mundial, a Argentina.

Para Zico, o favoritismo no futebol moderno não é mais medido apenas pelo peso da camisa, mas pela continuidade de um projeto. Ao ser questionado sobre as potências para a próxima Copa, o ídolo destacou o trabalho de longo prazo. 

"Eu acho que o futebol, do jeito que está hoje no mundo, não tem favoritismo nenhum. Está todo mundo quase no mesmo nível. Posso dizer, pelo que a gente acompanha, que talvez a França tenha mantido um padrão ao longo desse tempo todo. Vem de duas Copas com a mesma estrutura", avaliou.

Além dos franceses, Zico incluiu a Espanha em seu radar de elite. "A Espanha também está nesse caminho, com uma diferença muito pequena para as demais. No entanto, quando chega um confronto entre Brasil e Espanha ou Brasil e França, a história é outra", pontuou.

O fator "estrutura"

A ausência da Argentina na análise de Zico chama a atenção. Enquanto a Seleção Argentina colhe os frutos de um ciclo vitorioso e consolidado, o cenário doméstico atravessa uma crise estrutural profunda que contrasta com a hegemonia da equipe nacional. Clubes tradicionais do país enfrentam dificuldades financeiras crônicas, disputas políticas internas e uma infraestrutura defasada que impede a competitividade plena no continente. 

Esse descompasso entre o brilho da 'Scaloneta' e a fragilidade administrativa dos clubes locais gera um alerta sobre a sustentabilidade do futebol argentino a longo prazo.

Para o Galinho, o Brasil ainda busca esse patamar de estabilidade, agora sob o comando de Carlo Ancelotti. 

"O Brasil passou por toda uma modificação no comando técnico e agora conta com um dos maiores treinadores da história. Ele sabe aproveitar bem o talento brasileiro. Agora é esperar definir, porque ele tem muito pouco tempo", finalizou Zico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

zico

espanha

argentina

frança

copa do mundo de 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Zico aponta favoritos ao título da Copa de 2026 e ignora a Argentina, atual campeã

Para o Galinho, o favoritismo no futebol moderno não é mais medido apenas pelo peso da camisa, mas pela continuidade de um projeto.

10.03.26 21h57

Futebol

Zico vê tempo curto para Ancelotti e alerta sobre trocas no comando da Seleção: 'Às vezes interfere'

Maior ídolo do Flamengo, Zico aponta desafios de adaptação com treinador italiano e reforça peso do compromisso coletivo.

10.03.26 21h39

Futebol

Em Belém, Zico cita Carpegiani e Telê Santana em palestra sobre liderança em evento empresarial

Ex-camisa 10 da Seleção Brasileira disse que treinadores foram referências na carreira e compartilhou experiências do futebol aplicadas à gestão de equipes.

10.03.26 21h19

Série A argentina

Sarmiento x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/3) pelo Campeonato Argentino

Sarmiento e Racing Club jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

10.03.26 21h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira

10.03.26 7h00

FUTEBOL

Remo: Léo Condé projeta jogo com o Fluminense e cita possíveis saídas de jogadores

Novo técnico foi apresentado no Baenão e afirmou que análises serão feitas para fazer um elenco equilibrado

09.03.26 17h24

FUTEBOL

Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos'

Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube

09.03.26 14h41

futebol

Fluminense tem dúvidas para duelo contra o Remo pelo Brasileirão

Tricolor pode ter novidades, mas ainda monitora jogadores no departamento médico

10.03.26 13h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda