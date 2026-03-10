Sarmiento x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/3) pelo Campeonato Argentino

Sarmiento x Racing Club disputam hoje, terça-feira (10/03), a 10° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo iniciará às 22h (horário de Brasília), no Estádio Eva Perón, em Junín, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sarmiento x Racing ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Sarmiento é o 12° colocado do Grupo B da Série A argentina e acumula um total de 3 vitórias, 5 derrotas, 6 gols marcados e 9 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas em suas últimas partidas.

Já o Racing ocupa a 6° posição do mesmo grupo e soma 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 9 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos seus últimos jogos.

Sarmiento x Racing: prováveis escalações

Sarmiento: Sem informações.

Racing: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Sarmiento x Racing Club

Campeonato Argentino

Local: Estádio Eva Perón, em Junín, Argentina

Data/Horário: 10 de março de 2026, 22h