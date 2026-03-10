Sarmiento x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/3) pelo Campeonato Argentino Sarmiento e Racing Club jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 10.03.26 21h00 O Racing soma 2 pontos a mais que o Sarmiento no Grupo B do Campeonato Argentino (X/ @RacingClub) Sarmiento x Racing Club disputam hoje, terça-feira (10/03), a 10° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo iniciará às 22h (horário de Brasília), no Estádio Eva Perón, em Junín, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sarmiento x Racing ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 22h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Sarmiento é o 12° colocado do Grupo B da Série A argentina e acumula um total de 3 vitórias, 5 derrotas, 6 gols marcados e 9 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas em suas últimas partidas. Já o Racing ocupa a 6° posição do mesmo grupo e soma 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 9 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos seus últimos jogos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira Sarmiento x Racing: prováveis escalações Sarmiento: Sem informações. Racing: Sem informações. FICHA TÉCNICA Sarmiento x Racing Club Campeonato Argentino Local: Estádio Eva Perón, em Junín, Argentina Data/Horário: 10 de março de 2026, 22h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Sarmiento Racing Club jogos de hoje campeonato argentino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 Copa Libertadores da América Independiente x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/03) pela Libertadores Independiente de Medellín e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.03.26 20h30 Copa do Brasil Barra x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pela Copa do Brasil Barra e América MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 12.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58