Em Belém, Zico cita Carpegiani e Telê Santana em palestra sobre liderança em evento empresarial

Camisa 10 da Seleção Brasileira em três Copas do Mundo e maior ídolo da história do Flamengo, o ex-jogador Arthur Antunes Coimbra, o Zico, esteve em Belém nesta terça-feira (10) para ministrar uma palestra sobre liderança. A participação fez parte da programação da 10ª edição do Fórum Norte-Nordeste das Indústrias da Construção (FNNIC), realizada no Caixa Cultural Belém, no complexo Porto Futuro II.

Conhecido como Galinho de Quintino, Zico participou do evento com a palestra “O papel do líder: desafio e oportunidade”, tema que dialoga com sua trajetória dentro e fora dos gramados. Na abertura da apresentação, o ex-jogador destacou a influência de figuras importantes no início de sua carreira.

Segundo ele, dois nomes tiveram papel fundamental em sua formação como atleta e como líder: o ex-meia e treinador Paulo César Carpegiani e o técnico Telê Santana.

“Tive dois grandes líderes, quase ao mesmo tempo, que me ajudaram muito na carreira. Primeiro foi o Paulo César Carpegiani, que era jogador junto comigo no Flamengo e me ajudava explicando como deveria me portar dentro e fora de campo. Depois ele virou treinador e fomos campeões mundiais em 1981. O outro foi Telê Santana, que me liderou em dois ciclos de Copa e se tornou meu grande professor”, afirmou.

A presença de Zico integrou uma proposta do fórum de ampliar os debates para além de temas ligados diretamente à economia e às políticas públicas, incluindo reflexões sobre gestão, inspiração e desenvolvimento humano. Para o ex-jogador, as experiências vividas no futebol podem servir de referência para profissionais de diferentes áreas.

“Eu passo essa experiência, que com certeza, por tudo que acontece no futebol, combina muito com outras áreas, porque são situações coletivas, em que você tem que colocar o seu melhor para a equipe. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira. São situações que acontecem de forma inesperada nessa questão da liderança. Você não está preocupado com isso e, de repente, cai no teu colo a responsabilidade de estar à frente de uma grande equipe, de ter que fazer um grande trabalho”, disse.

Programação

A programação do Fórum Norte-Nordeste das Indústrias segue nesta terça-feira (10) com painéis voltados a temas como financiamento do desenvolvimento urbano, crédito para habitação e infraestrutura, parcerias público-privadas, financiamento de obras públicas e licenciamento ambiental.

Entre os participantes confirmados está o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Rodrigo Agostinho.

Outro tema em debate será a relação entre políticas urbanas, habitação e desenvolvimento social, com destaque para investimentos voltados à primeira infância e ao impacto dessas iniciativas na qualidade de vida das cidades.