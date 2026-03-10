Zico vê tempo curto para Ancelotti e alerta sobre trocas no comando da Seleção: 'Às vezes interfere' Maior ídolo do Flamengo e ex-integrante da comissão técnica do tetra, Zico aponta desafios de adaptação com treinador italiano e reforça peso do compromisso coletivo. Caio Maia 10.03.26 21h39 Zico fala sobre trocas no comando da Seleção antes da Copa (Wagner Santana/ O Liberal) A poucos meses da Copa do Mundo, o maior ídolo da história do Flamengo, Zico, ligou o sinal de alerta para o planejamento da Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva em Belém, nesta terça-feira (10) durante o Fórum Norte-Nordeste das Indústrias da Construção (FNNIC), o 'Galinho' admitiu que a instabilidade no comando técnico e a chegada tardia de Carlo Ancelotti trazem desafios de adaptação que podem interferir no desempenho do grupo. "Às vezes interfere, às vezes não. Depende muito de como está o caminho de tudo isso. Às vezes você é pego de surpresa com uma mudança de treinador. Muitas vezes já existe uma equipe adaptada a um estilo de jogo há algum tempo e, quando chega essa mudança, a coisa precisa se ajustar. Em outros casos também chegam jogadores que não faziam parte do grupo", disse o Galinho de Quintino. Zico disputou três Copas do Mundo como jogador da Seleção Brasileira — em 1978, 1982 e 1986 — e também esteve presente na campanha do tetracampeonato, na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Na ocasião, integrou a comissão técnica comandada por Carlos Alberto Parreira e acompanhou de perto a trajetória de uma equipe que chegou ao torneio cercada de desconfiança, mas conseguiu se reorganizar ao longo da competição até conquistar o título. Para o ex-camisa 10, aquele exemplo reforça que o cenário de incerteza antes de um Mundial não impede uma campanha vitoriosa. Segundo ele, o fator decisivo costuma ser a capacidade do grupo de se unir em torno de um objetivo comum — algo que, na avaliação do Galinho, sempre fez parte da história da Seleção em grandes momentos. "Independentemente de quem esteja dirigindo ou não, é o nome do Brasil que está em jogo. A gente sempre tem que ter esse compromisso com a Seleção Brasileira e cada um dar o seu máximo para que a Seleção volte a conquistar um título", finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol seleção brasileira zico ancelotti copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Zico vê tempo curto para Ancelotti e alerta sobre trocas no comando da Seleção: 'Às vezes interfere' Maior ídolo do Flamengo e ex-integrante da comissão técnica do tetra, Zico aponta desafios de adaptação com treinador italiano e reforça peso do compromisso coletivo. 10.03.26 21h39 Futebol Em Belém, Zico cita Carpegiani e Telê Santana em palestra sobre liderança em evento empresarial Ex-camisa 10 da Seleção Brasileira disse que treinadores foram referências na carreira e compartilhou experiências do futebol aplicadas à gestão de equipes. 10.03.26 21h19 Série A argentina Sarmiento x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/3) pelo Campeonato Argentino Sarmiento e Racing Club jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.03.26 21h00 Campeonato Brasileiro Mirassol x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/03) pelo Brasileirão Mirassol e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 10.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira 10.03.26 7h00 FUTEBOL Remo: Léo Condé projeta jogo com o Fluminense e cita possíveis saídas de jogadores Novo técnico foi apresentado no Baenão e afirmou que análises serão feitas para fazer um elenco equilibrado 09.03.26 17h24 FUTEBOL Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos' Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube 09.03.26 14h41 futebol Fluminense tem dúvidas para duelo contra o Remo pelo Brasileirão Tricolor pode ter novidades, mas ainda monitora jogadores no departamento médico 10.03.26 13h11