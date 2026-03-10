CBF divulga grupos da Série D e Tuna e Águia de Marabá conhecem seus adversários

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os 16 grupos do Campeonato Brasileiro Série D de 2026, que terá a maior edição da história da competição, com 96 clubes participantes. O Pará será representado por Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá, que ficaram na mesma chave na primeira fase.

Os grupos da competição contam com seis equipes cada e foram definidos a partir de critérios geográficos, levando em consideração também questões logísticas. A CBF estabeleceu ainda que cada chave poderia ter no máximo três clubes de uma mesma federação.

Tuna Luso e Águia de Marabá estão no Grupo A5

As duas equipes paraenses ficaram no Grupo A5, ao lado de clubes do Amapá, Tocantins e Maranhão. A chave é composta por: Tuna Luso Brasileira, Águia de Marabá, Trem-AP, Oratório-AP, Tocantinópolis-TO e Imperatriz-MA.

Na primeira fase, os clubes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro do próprio grupo, totalizando 10 rodadas. Os quatro melhores colocados de cada chave avançam para a segunda fase da competição.

Cruzamento da segunda fase será com equipes do Grupo A6

Os classificados do Grupo A5 enfrentarão clubes do Grupo A6 na etapa seguinte do torneio. Essa chave é formada pelas seguintes equipes: Sampaio Corrêa-MA, Moto Club-MA, IAPE-MA, Maracanã-CE, Iguatu-CE e Parnahyba-PI.

A partir da segunda fase, a disputa passa a ocorrer em formato de mata-mata, com confrontos em jogos de ida e volta.

Série D 2026 terá calendário entre abril e setembro

A edição de 2026 da Série D será disputada de 5 de abril a 13 de setembro, em 24 datas. Desse total, 22 rodadas ocorrerão aos fins de semana e duas no meio de semana. Em todas as fases eliminatórias e nos playoffs, os confrontos serão realizados em partidas de ida e volta.

Acesso à Série C terá playoffs na competição

Os clubes eliminados nas quartas de final terão uma nova oportunidade de acesso à Série C de 2027 por meio de playoffs, formato criado pela CBF para ampliar a competitividade do torneio. As equipes que chegarem à terceira fase da Série D garantem, no mínimo, presença na competição em 2027.

Já os quatro semifinalistas, além dos vencedores dos playoffs, conquistam o acesso à Série C de 2027. O campeão da Série D 2026 também assegura vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.