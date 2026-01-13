Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão Fábio Will 13.01.26 15h01 Estádio Estrelão receberá as partidas da Águia Guerreira (Rodolfo Sousa / Especial para O Liberal) O Campeonato Paraense de 2026 começa no dia 24 deste mês, e a Tuna Luso Brasileira já definiu onde mandará seus jogos na temporada. Sem poder utilizar o Estádio do Souza, que passa por troca de gramado e reformas estruturais, a Águia Guerreira atuará como mandante em 2026 no município de Augusto Corrêa, região nordeste do Pará. A informação foi confirmada por Vinícius Pacheco, executivo de futebol da Lusa. O dirigente da Tuna esteve no Estádio Municipal Francisco Paulo Tavares Silva, conhecido como Estrelão, acompanhado do prefeito da cidade, para uma visita. Gramado, estrutura de vestiários e arquibancadas foram mostrados e a parceria firmada. O local foi escolhido para receber as partidas da Tuna enquanto o Souza segue em obras, tanto na parte interna quanto externa. Gramado e áreas internas do Estádio do Souza passam por reformas (Reprodução / Youtube) VEJA MAIS Tuna Luso parabeniza Belém e destaca tradição e resistência do clube na cidade Equipe foi fundada na capital paraense há 123 anos, sendo a mais antiga em atividade da cidade Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho Aos 41 anos, Vinícius renova com a Tuna Luso por mais uma temporada O experiente goleiro vai para a segunda temporada na Águia Guerreira e deve disputar o Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro De acordo com Vinícius Pacheco, existe uma previsão de retorno ao Estádio do Souza no mês de março, porém, ainda sem uma data definida para a liberação oficial do local. Até lá, todos os compromissos da Tuna como mandante, seja pelo Campeonato Paraense ou pela Copa do Brasil, serão realizados no Estrelão, em Augusto Corrêa. Caso a reforma do Souza não saia no tempo estimado, a Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão, já que é uma das representantes do Pará na competição. Calendário da Tuna Luso A Tuna Luso estreia no Parazão 2026 no sábado (24), diante do Amazônia Independente, fora de casa. Já o primeiro jogo da Águia Guerreira como mandante acontecerá no dia 31, contra o Águia de Marabá, marcando a estreia do clube em Augusto Corrêa na temporada. ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Borussia x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.01.26 15h30 Campeonato Alemão Hamburg x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga Hamburgo x Bayer Leverkusen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.01.26 15h30 FUTEBOL Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão 13.01.26 15h01 Campeonato Alemão Stuttgart x Eintracht: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga Stuttgart e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.01.26 15h00