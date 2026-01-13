Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa

A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão

Fábio Will
fonte

Estádio Estrelão receberá as partidas da Águia Guerreira (Rodolfo Sousa / Especial para O Liberal)

O Campeonato Paraense de 2026 começa no dia 24 deste mês, e a Tuna Luso Brasileira já definiu onde mandará seus jogos na temporada. Sem poder utilizar o Estádio do Souza, que passa por troca de gramado e reformas estruturais, a Águia Guerreira atuará como mandante em 2026 no município de Augusto Corrêa, região nordeste do Pará. A informação foi confirmada por Vinícius Pacheco, executivo de futebol da Lusa.

O dirigente da Tuna esteve no Estádio Municipal Francisco Paulo Tavares Silva, conhecido como Estrelão, acompanhado do prefeito da cidade, para uma visita. Gramado, estrutura de vestiários e arquibancadas foram mostrados e a parceria firmada. O local foi escolhido para receber as partidas da Tuna enquanto o Souza segue em obras, tanto na parte interna quanto externa.

image Gramado e áreas internas do Estádio do Souza passam por reformas (Reprodução / Youtube)

VEJA MAIS

image Tuna Luso parabeniza Belém e destaca tradição e resistência do clube na cidade
Equipe foi fundada na capital paraense há 123 anos, sendo a mais antiga em atividade da cidade

image Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês
Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho

image Aos 41 anos, Vinícius renova com a Tuna Luso por mais uma temporada
O experiente goleiro vai para a segunda temporada na Águia Guerreira e deve disputar o Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro

De acordo com Vinícius Pacheco, existe uma previsão de retorno ao Estádio do Souza no mês de março, porém, ainda sem uma data definida para a liberação oficial do local. Até lá, todos os compromissos da Tuna como mandante, seja pelo Campeonato Paraense ou pela Copa do Brasil, serão realizados no Estrelão, em Augusto Corrêa. Caso a reforma do Souza não saia no tempo estimado, a Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão, já que é uma das representantes do Pará na competição.

Calendário da Tuna Luso

A Tuna Luso estreia no Parazão 2026 no sábado (24), diante do Amazônia Independente, fora de casa. Já o primeiro jogo da Águia Guerreira como mandante acontecerá no dia 31, contra o Águia de Marabá, marcando a estreia do clube em Augusto Corrêa na temporada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

tuna

jornal amazônia

parazão 2026

futebol

augusto corrêa

estádio estrelão
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Alemão

Borussia x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga

Borussia Dortmund e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

13.01.26 15h30

Campeonato Alemão

Hamburg x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga

Hamburgo x Bayer Leverkusen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

13.01.26 15h30

FUTEBOL

Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa

A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão

13.01.26 15h01

Campeonato Alemão

Stuttgart x Eintracht: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga

Stuttgart e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

13.01.26 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

APRESENTADO

Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo

Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará

12.01.26 23h22

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira

13.01.26 7h00

FUTEBOL

Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE

Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada

13.01.26 10h54

Futebol

Classificado, Águia de Marabá encara o Juventude em duelo decisivo pela Copinha

Azulão entra em campo nesta terça, em Guaratinguetá, buscando vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

13.01.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda