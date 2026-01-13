Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa

O Campeonato Paraense de 2026 começa no dia 24 deste mês, e a Tuna Luso Brasileira já definiu onde mandará seus jogos na temporada. Sem poder utilizar o Estádio do Souza, que passa por troca de gramado e reformas estruturais, a Águia Guerreira atuará como mandante em 2026 no município de Augusto Corrêa, região nordeste do Pará. A informação foi confirmada por Vinícius Pacheco, executivo de futebol da Lusa.

O dirigente da Tuna esteve no Estádio Municipal Francisco Paulo Tavares Silva, conhecido como Estrelão, acompanhado do prefeito da cidade, para uma visita. Gramado, estrutura de vestiários e arquibancadas foram mostrados e a parceria firmada. O local foi escolhido para receber as partidas da Tuna enquanto o Souza segue em obras, tanto na parte interna quanto externa.

Gramado e áreas internas do Estádio do Souza passam por reformas (Reprodução / Youtube)

De acordo com Vinícius Pacheco, existe uma previsão de retorno ao Estádio do Souza no mês de março, porém, ainda sem uma data definida para a liberação oficial do local. Até lá, todos os compromissos da Tuna como mandante, seja pelo Campeonato Paraense ou pela Copa do Brasil, serão realizados no Estrelão, em Augusto Corrêa. Caso a reforma do Souza não saia no tempo estimado, a Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão, já que é uma das representantes do Pará na competição.

Calendário da Tuna Luso

A Tuna Luso estreia no Parazão 2026 no sábado (24), diante do Amazônia Independente, fora de casa. Já o primeiro jogo da Águia Guerreira como mandante acontecerá no dia 31, contra o Águia de Marabá, marcando a estreia do clube em Augusto Corrêa na temporada.