Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês

O futebol paraense está de luto. Kaio Mercês, ex-preparador físico do futsal do Paysandu e atual analista de desempenho da Tuna Luso Brasileira, faleceu nesta quarta-feira (7), aos 29 anos, após uma luta contra o câncer. O jovem profissional deixa esposa e uma filha de apenas dois anos.

Vários jogadores, dirigentes e técnicos lamentaram a morte do profissional, que tinha apenas 29 anos. Atualmente, integrava o departamento de futebol da Tuna Luso, onde participou diretamente da conquista da Copa Grão-Pará de 2024.

Kaio Mercês defendia a Tuna Luso Brasileira (Reprodução / Instagram @analistakaio)

Em nota publicada nas redes sociais, a Tuna Luso Brasileira lamentou profundamente a perda do profissional e destacou sua importância dentro do clube.

“A Tuna Luso Brasileira recebe com profunda tristeza a notícia do falecimento de seu analista de desempenho Kaio Mercês.

Kaio foi um profissional dedicado, competente e comprometido com o crescimento do clube, deixando sua marca pelo trabalho, respeito e amizade construída dia a dia.

Neste momento de dor, a Tuna Luso Brasileira se solidariza com os familiares, amigos e colegas, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável”, publicou a Lusa.

O Paysandu Sport Club também emitiu nota oficial em seu site, relembrando a passagem de Kaio Mercês pelo clube durante o período da pandemia, quando atuou como preparador físico das equipes de futsal.

“O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de Kaio Adilson das Mercês Ferreira, ex-preparador físico das equipes de futebol de salão bicolor.

O profissional de 29 anos, que atualmente atuava como analista de desempenho da Tuna Luso Brasileira, trabalhou no Papão no período da pandemia.

O clube se solidariza com familiares e amigos neste momento de profunda tristeza”, destacou o clube alviceleste.

Kaio Mercês quando atuava como preparador físico do futsal do Paysandu (Divulgação / Site do Paysandu)

Palavras de amigos e companheiros de profissão

A morte de Kaio Mercês gerou grande comoção nas redes sociais. Jogadores, técnicos e dirigentes prestaram homenagens, ressaltando o profissionalismo do jovem.

Confira alguns comentários:

“Perdemos um guerreiro, um ser humano maravilhoso e um competente profissional. Deus abençoe a sua família, irmão.” — Robson Melo, técnico

“Meus sentimentos. Foi um grande amigo para mim. Que Deus conforte os familiares.” — Lukinhas, meia

“Você foi um guerreiro, irmão. Exemplo para todos nós. Para sempre será lembrado. Descanse em paz.” — Ignácio Neto, técnico do Paysandu

“Um guerreiro que viveu entre nós com muita intensidade. Sempre vai morar em nossos corações.”— Lubrax, preparador de goleiros

“Vai com Deus, irmão. Serás sempre lembrado pela nossa amizade e lealdade. Hoje fico arrasado como na perda de um familiar, um irmão que muitas vezes foi companhia tanto nas resenhas quanto nos momentos difíceis.” — Vinícius Pacheco, dirigente da Tuna Luso