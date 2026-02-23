Fiorentina x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/02) pelo Campeonato Italiano

Fiorentina x Pisa disputam hoje, segunda-feira (23/02), a 26° rodada do Campeonato Italiano. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fiorentina x Pisa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Pisa é o vice-lanterna da Série A italiana e acumula apenas 1 vitória, 12 empates, 12 derrotas, 20 gols marcados e 42 gols sofridos. Sua única vitória ocorreu há X rodadas do Campeonato Italiano.

Já a Fiorentina vem logo acima, no 18° lugar, com 4 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, 29 gols marcados e 39 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Fiorentina x Pisa: prováveis escalações

Fiorentina: De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon.

Pisa: Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Leris; Moreo, Iling-Junior; Stojilkovic.

FICHA TÉCNICA

Fiorentina x Pisa

Campeonato Italiano

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália

Data/Horário: 23 de fevereiro de 2026, 14h30