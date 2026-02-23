Al Quadisiya x Al-Ettifaq: onde assistir e escalações do jogo hoje (23/02) pelo Campeonato Saudita Al-Quadisiya e Al Ettifaq jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 23.02.26 15h00 Al Qadsiya soma 12 pontos a mais que Al Ettifaq na Série A saudita (X/ @Ettifaq) Al-Quadisiya x Al Ettifaq disputam hoje, segunda-feira (23/02), uma partida atrasada pela 10° rodada do Campeonato Saudita. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, em Khobar, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Quadisiya x Al-Ettifaq ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Quadisiya está em 4° lugar na Série A saudita com 15 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 50 gols marcados e 21 gols sofridos. O time está invicto há 13 rodadas da competição. Já Al Ettifaq ocupa o 7° lugar com 11 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 34 gols marcados e 35 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (23/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano, Série A saudita e Premier League movimentam o futebol nesta segunda-feira Bologna x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/02) pelo Campeonato Italiano Bologna e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Al Qadsiah x Al-Ettifaq: prováveis escalações Al Qadsiya: Sem informações. Al Ettifaq: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Quadisiya x Al Ettifaq Campeonato Saudita Local: Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, em Khobar, Arábia Saudita Data/Horário: 23 de fevereiro de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Saudita Al Quadisiya Al Ettifaq jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Com participantes definidos, FPF divulga datas e horários da fase final da Copa Grão-Pará; veja Após a rodada que definiu os finalistas do Parazão, mais dois times foram garantidos na segunda semifinal da competição paralela ao estadual 23.02.26 16h27 Campeonato Inglês Everton x United: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/02) pela Premier League Everton e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.02.26 16h00 Campeonato Espanhol Alavés x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/02) por La Liga Alavés e Girona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.02.26 16h00 Série A italiana Bologna x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/02) pelo Campeonato Italiano Bologna e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.02.26 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES PROMESSAS Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade 24.02.26 0h21 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15 PARAZÃO Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida' Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá 23.02.26 20h57 Futebol Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes 23.02.26 16h51