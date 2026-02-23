Dhamk x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/02) pelo Campeonato Saudita

Damac x Al-Ahli disputam hoje, segunda-feira (23/02), uma partida atrasada pela 10° rodada do Campeonato Saudita. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz, em Abha, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Dhamk x Al Ahli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelos canais Esporte na Band e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Dhamk está em 16° lugar na Série A saudita e soma 2 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 17 gols marcados e 39 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Al Ahli ocupa a 3° posição do Campeonato Saudita e acumula 16 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 44 gols marcados e 15 gols sofridos. O time está invicto há 12 rodadas da competição.

Damac x Al Ahli: prováveis escalações

Dhamk: Sem informações.

Al Ahli: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Dhamk x Al-Ahli

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, em Khobar, Arábia Saudita

Data/Horário: 23 de fevereiro de 2026, 16h