Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/03) pelo Campeonato Carioca Fluminense x Vasco da Gama jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 01.03.26 17h00 O Fluminense venceu a partida de ida contra o Vasco por 1 a 0 (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Fluminense x Vasco disputam hoje, domingo (01/03), a volta da Semifinal do Campeonato Carioca. O jogo será realizado às 18h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fluminense x Vasco ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, GeTV, SporTV e Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fluminense liderou o Grupo A da primeira fase do Campeonato Carioca e acumulou um total de 5 vitórias, 1 derrota, 9 gols marcados e 5 gols sofridos. Nas quartas de final, o time eliminou o Bangu por 3 a 1. Já o Vasco foi o vice-líder do mesmo grupo com 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 3 gols sofridos. Em seguida, a equipe venceu o Volta Redonda nos pênaltis, após empate de 1 a 1. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Fluminense por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado Fluminense x Vasco: prováveis escalações Fluminense: Léo Linck; Ythallo, Alexander Barboza (Kadu Santos) e Gabriel Justino; Lucas Villalba, Wallace Davi, Edenílson (Arthur Novaes) e Nathan Fernandes; Artur, Joaquín Correa e Arthur Cabral (Kadir). Técnico: Martín Anselmi Vasco: Lucas Maticoli; Cesinha, Bruno Jesus, Gabriel Caran e Tito; Fernando Sant'anna, Kadu e Isael; Berê (Fellipinho), Lucas Silva e Brunão. Técnico: Gilson Kleina. FICHA TÉCNICA Fluminense x Vasco da Gama Campeonato Carioca Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 01 de março de 2026, 18h