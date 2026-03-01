Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Gaúcho hoje (01)

Grêmio x Internacional disputam hoje, domingo (01/03), a ida da final do Campeonato Gaúcho. O jogo ocorre às 18h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir o Gre-Nal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (RS), pela SporTV 2 e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Grêmio liderou o Grupo B e acumulou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols marcados e 6 gols sofridos. Nas quartas de final e semifinais, o time eliminou Novo Hamburgo por 1 a 0 e Juventude nos pênaltis após empate de 1 a 1.

Já o Internacional liderou o Grupo A e acumulou um total de 5 vitórias, 1 derrota, 14 gols marcados e 5 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou São Luiz por 3 a 1 e o Ypiranga por 4 a 0

O último GreNal ocorreu no dia 25 de janeiro e terminou com a vitória do Inter por 4 a 2..

Grêmio x Internacional: prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Pavón (João Pedro), Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega e Arthur; Tetê, Gabriel Mec (Willian) e Amuzu; Carlos Vinícius.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo e Paulinho (Aguirre); Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Internacional

Campeonato Gaúcho

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 01 de março de 2026, 18h