América x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/03) pelo Campeonato Mineiro

América MG x Atlético MG disputam hoje, domingo (01/03), a volta semifinal do Campeonato Mineiro. O jogo acontece às 18h (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir América-MG x Atlético-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (MG), pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Atlético liderou invicto o Grupo A com 3 vitórias, 5 empates, 16 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o América foi líder do Grupo B e acumulou 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 10 gols marcados e 6 gols sofridos.

A partida de ida entre América-MG e Atlético MG terminou em empate de 1 a 1.

América (MG) x Atlético (MG): prováveis escalações

América: Gustavo; Maguinho, Nathan, Emerson e Artur; Felipe Amaral, Eduardo Person e Yago Souza; Willian Bigode, Val Soares e Yarlen.

Galo: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Victor Hugo, Gustavo Scarpa e Cuello; Hulk.

FICHA TÉCNICA

América Mineiro x Atlético Mineiro

Campeonato Mineiro

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 01 de março de 2026, 18h