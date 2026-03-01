Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 08h30, Milan e Cremonese jogarão pela Série A italiana (X/ @acmilan)

Os jogos de hoje, neste domingo (01/03), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana, La Liga e Premier League.

Às 16h45, o Juventus enfrentará Roma pelo Campeonato Italiano. Já às 13h30, o Arsenal enfrentará o Chelsea pela Premier League.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Stuttgart x Wolfsburg - 11h30 - XSports, SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Eintracht Frankfurt x Freiburg - 13h30 - OneFootball
  3. Hamburg x Leipzig - 15h30 - CazéTV e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Elche x Espanyol - 10h - Disney+
  2. Valencia x Osasuna - 12h15 - ESPN 2 e Disney+
  3. Betis x Sevilla - 14h30 - XSports e Disney+
  4. Girona x Celta - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Manchester United x Crystal Palace - 11h - ESPN e Disney+
  2. Fulham x Tottenham - 11h - Disney+
  3. Brighton x Nottingham Forest - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  4. Arsenal x Chelsea - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Cremonese x Milan - 08h30 - XSports e Disney+
  2. Sassuolo x Atalanta - 11h - ESPN 4 e Disney+
  3. Torino x Lazio - 14h - Disney+
  4. Roma x Juventus - 16h45 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Roma e Juventus; veja o horário

O jogo entre Roma x Juventus terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Arsenal e Chelsea; veja o horário

O jogo entre Arsenal x Chelsea terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 13h30.

Onde assistir ao jogo de United e Crystal Palace; veja o horário

O jogo entre Manchester United x Crystal Palace terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 11h.

Onde assistir ao jogo de Cremonese e Milan; veja o horário

O jogo entre Cremonese x Milan terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 08h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 11h - Sassuolo x Atalanta - Campeonato Italiano
  2. 11h - Manchester United x Crystal Palace - Premier League
  3. 12h15 - Valencia x Osasuna - La Liga
  4. 13h30 - Arsenal x Chelsea - Premier League
  5. 16h45 - Roma x Juventus - Campeonato Italiano

SporTV

  1. 11h30 - Stuttgart x Wolfsburg - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Cremonese x Milan - Campeonato Italiano
  2. 10h - Elche x Espanyol - La Liga
  3. 11h - Fulham x Tottenham - Premier League
  4. 11h - Brighton x Nottingham Forest - Premier League
  5. 11h - Sassuolo x Atalanta - Campeonato Italiano
  6. 11h - Manchester United x Crystal Palace - Premier League
  7. 12h15 - Valencia x Osasuna - La Liga
  8. 13h30 - Arsenal x Chelsea - Premier League
  9. 14h - Torino x Lazio - Campeonato Italiano
  10. 14h30 - Betis x Sevilla - La Liga
  11. 16h45 - Roma x Juventus - Campeonato Italiano
  12. 17h - Girona x Celta - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - Stuttgart x Wolfsburg - Bundesliga
  2. 13h30 - Eintracht Frankfurt x Freiburg - Bundesliga
  3. 15h30 - Hamburg x Leipzig - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Inglês

Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/03) pela Premier League

Arsenal e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

01.03.26 12h00

Futebol

'De Salto Alto' estreia como novo espaço de entrevistas e debates sobre o futebol paraense

Atração semanal aposta na boa conversa, na memória esportiva e a tradicional resenha da bola, cada semana com um convidado diferente

01.03.26 7h30

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo

01.03.26 7h00

CLÁSSICO

Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações

Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano

01.03.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CLÁSSICO

Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações

Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano

01.03.26 7h00

MAIS UM CREDOR

Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho

Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho

27.02.26 20h42

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo

01.03.26 7h00

Futebol

Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo

Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor

01.03.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda