Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (01/03), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana, La Liga e Premier League.

Às 16h45, o Juventus enfrentará Roma pelo Campeonato Italiano. Já às 13h30, o Arsenal enfrentará o Chelsea pela Premier League.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Stuttgart x Wolfsburg - 11h30 - XSports, SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Eintracht Frankfurt x Freiburg - 13h30 - OneFootball Hamburg x Leipzig - 15h30 - CazéTV e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Elche x Espanyol - 10h - Disney+ Valencia x Osasuna - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Betis x Sevilla - 14h30 - XSports e Disney+ Girona x Celta - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Manchester United x Crystal Palace - 11h - ESPN e Disney+ Fulham x Tottenham - 11h - Disney+ Brighton x Nottingham Forest - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Arsenal x Chelsea - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Cremonese x Milan - 08h30 - XSports e Disney+ Sassuolo x Atalanta - 11h - ESPN 4 e Disney+ Torino x Lazio - 14h - Disney+ Roma x Juventus - 16h45 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Roma e Juventus; veja o horário

O jogo entre Roma x Juventus terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Arsenal e Chelsea; veja o horário

O jogo entre Arsenal x Chelsea terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 13h30.

Onde assistir ao jogo de United e Crystal Palace; veja o horário

O jogo entre Manchester United x Crystal Palace terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 11h.

Onde assistir ao jogo de Cremonese e Milan; veja o horário

O jogo entre Cremonese x Milan terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 08h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

11h - Sassuolo x Atalanta - Campeonato Italiano 11h - Manchester United x Crystal Palace - Premier League 12h15 - Valencia x Osasuna - La Liga 13h30 - Arsenal x Chelsea - Premier League 16h45 - Roma x Juventus - Campeonato Italiano

SporTV

11h30 - Stuttgart x Wolfsburg - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

08h30 - Cremonese x Milan - Campeonato Italiano 10h - Elche x Espanyol - La Liga 11h - Fulham x Tottenham - Premier League 11h - Brighton x Nottingham Forest - Premier League 11h - Sassuolo x Atalanta - Campeonato Italiano 11h - Manchester United x Crystal Palace - Premier League 12h15 - Valencia x Osasuna - La Liga 13h30 - Arsenal x Chelsea - Premier League 14h - Torino x Lazio - Campeonato Italiano 14h30 - Betis x Sevilla - La Liga 16h45 - Roma x Juventus - Campeonato Italiano 17h - Girona x Celta - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

11h30 - Stuttgart x Wolfsburg - Bundesliga 13h30 - Eintracht Frankfurt x Freiburg - Bundesliga 15h30 - Hamburg x Leipzig - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.