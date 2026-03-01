Capa Jornal Amazônia
'De Salto Alto' estreia como novo espaço de entrevistas e debates sobre o futebol paraense

Atração semanal aposta na boa conversa, na memória esportiva e a tradicional resenha da bola, cada semana com um convidado diferente

O Liberal
fonte

Syanne Neno traz experiência, conhecimento e a beleza feminina para o De Salto Alto. (Wagner Santana / O Liberal)

Um novo programa esportivo chega à grade do grupo Liberal com a proposta de unir informação, memória e debate sobre o futebol paraense. A atração terá como âncoras Syanne Neno e Rodolfo Sousa, nomes conhecidos do público local, e contará sempre com um entrevistado por edição.

Com exibição às quintas-feiras, às 20h, e reprises aos sábados e domingos, às 13h, na rádio Liberal+ (98.9) e no canal O Liberal do Youtube, o programa vai abrir espaço tanto para personagens históricos quanto para protagonistas da atualidade.

E para comandar a jornada, o De Salto Alto traz um nome que reúne todas as propostas do programa, com uma pitada do charme que só as mulheres têm. Syanne Neno está de volta ao grupo Liberal, onde iniciou a carreira, em 1994. “É uma felicidade voltar ao grupo que me revelou. Quando comecei, eu era muito nova, tinha 21 anos”, lembra a jornalista, que atuou como repórter e apresentadora entre 1994 e 2008.

Durante esse período, foi correspondente da TV Globo em Belém e acompanhou de perto momentos marcantes do futebol paraense, como o auge do Paysandu em competições nacionais e internacionais. Também assinou a coluna De Salto Alto, publicada entre 1994 e 2001, trabalho que lhe rendeu, em 1997, o prêmio Bola de Ouro, tornando-se a primeira mulher do Brasil a escrever uma coluna de futebol em jornal com essa premiação.

No novo projeto, a proposta é olhar para o passado sem perder o foco no presente. “A minha ideia é resgatar, mas não fazer algo baseado apenas no passado. Na maioria das vezes vou priorizar jogadores do presente, técnicos e dirigentes”, explica Syanne. “Além disso, vamos continuar valorizando o futebol através da ótica feminina.”

Ao lado dela estará Rodolfo Sousa, que destaca o peso de dividir o projeto com profissionais que marcaram sua trajetória. “Para mim é uma satisfação dividir o microfone com grandes comunicadores desse grupo. Eles tiveram participação muito grande na minha formação como jornalista esportivo”, afirma.

Rodolfo também ressalta a parceria com a colega de bancada. “Estar ao lado da Syanne, que é uma referência na comunicação esportiva e jornalística, é algo muito especial.”

Com a proposta de ouvir diferentes gerações e personagens do futebol paraense, o novo programa nasce mirando tanto as histórias que marcaram o futebol paraense, quanto os temas que movimentam o noticiário atual, buscando o equilíbrio entre tradição e renovação a cada episódio.

