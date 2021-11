Syanne Neno volta a campo no Último Lance

Após 13 anos, a experiência e credibilidade de Syanne Neno se aliaram novamente à confiabilidade do Grupo Liberal. Uma das jornalistas mais renomadas no meio esportivo, a profissional comanda o programa Último Lance, videocast transmitido semanalmente, sempre às segundas-feiras, das 18h às 19h, em OLiberal.com, rádio Liberal e redes sociais (Facebook e Youtube) oficiais do Grupo Liberal.

De volta ao "lar" que lhe abriu portas durante 14 anos na TV Liberal como repórter do Globo Esporte Pará e colunista esportiva em O LIBERAL, Syanne comemora o retorno para a área que lhe rendeu reconhecimento: o esporte. "Voltar ao Grupo Liberal me traz muito orgulho e pertencimento. Afinal, foi aqui que iniciei, de fato, minha trajetória profissional e me tornei uma das pioneiras do jornalismo feminino esportivo do Norte. Na época, nem imaginava a importância disso. E hoje, estou aqui, de volta pra 'casa', tentando me adaptar ao mundo digital", diz ela.

A jornalista, que começou com contos de ficção esportiva, iniciou no Grupo Liberal - tanto no impresso quanto na TV - e rapidamente conquistou espaço como repórter, apresentadora e cronista premiada, arrancou elogios até de ícones esportivos como Armando Nogueira.

Outra especificidade da jornada de Syanne também deve ser ressaltada: a desbravadora mulher que invadiu os campos outrora dominados apenas por homens. "Eu não tinha ideia da importância desse pioneirismo para a representatividade feminina. Era apenas uma menina apaixonada por livros e futebol. Escrevia para dar asas à imaginação. (...) O início foi muito difícil por causa do machismo. Muita gente não levava a sério aquela menina baixinha e tímida, uma completa estranha no Clube do Bolinha. Engoli muita coisa a seco, até porque o feminismo ainda era restrito à retórica. Quando lembro de alguns episódios absurdos que vivi, me dou conta da importância dessa história. De ter passado por tudo isso e construído meu nome como referência para tantas jornalistas esportivas paraenses que vieram depois", destaca.

A jornalista agora explora as facilidades das plataformas digitais, cujo alcance é inestimável e vai além da transmissão televisiva e da veiculação física do impresso. "Apresentar o Último Lance vem sendo um desafio semanal, no qual venho tentando aprender um pouquinho mais a cada programa. As plataformas digitais se tornaram fundamentais, algo elementar na comunicação moderna. Elas pedem dinamismo e humor. Mas ele precisa vir casado com a personalidade de cada um, com sutileza, e priorizando sempre a boa informação", adverte. Na próxima semana, a apresentadora entrevista os atacantes Landu (ex-Remo) e Albertinho (ex-Paysandu) no Último Lance, ao lado do coordenador do núcleo de Esportes, Pedro Cruz.