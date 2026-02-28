Novorizontino x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (28) pelo Campeonato Paulista

Novorizontino x Corinthians disputam hoje, sábado (28/02), a semifinal do Campeonato Paulista. O jogo será realizado às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Novorizontino x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, TNT, CazéTV e HBO Max, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Novorizontino liderou a primeira fase do Paulistão com 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 16 gols marcados e 10 gols sofridos. Nas quartas de final, o time eliminou o Santos com uma vitória de 2 a 1.

Já o Corinthians terminou em 5° lugar nessa etapa e acumulou apenas 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 11 gols marcados e 12 gols sofridos. Depois, a equipe superou a Portuguesa nos pênaltis.

Novorizontino x Corinthians: prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Alvariño, Patrick, Dantas (Eduardo Brock) e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho, Maykon e Rômulo; Robson. Técnico: Enderson Moreira.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Jr.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino x Corinthians

Campeonato Paulista

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data/Horário: 28 de fevereiro de 2026, 20h30