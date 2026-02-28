Novorizontino x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (28) pelo Campeonato Paulista Novorizontino e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 28.02.26 19h30 Nas quartas de final, o Novorizontino venceu o Santos por 2 a 1 e o Corinthians superou a Portuguesa nos pênaltis (Flickr/ Gremio Novorizontino Oficial) Novorizontino x Corinthians disputam hoje, sábado (28/02), a semifinal do Campeonato Paulista. O jogo será realizado às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Novorizontino x Corinthians ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, TNT, CazéTV e HBO Max, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Novorizontino liderou a primeira fase do Paulistão com 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 16 gols marcados e 10 gols sofridos. Nas quartas de final, o time eliminou o Santos com uma vitória de 2 a 1. Já o Corinthians terminou em 5° lugar nessa etapa e acumulou apenas 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 11 gols marcados e 12 gols sofridos. Depois, a equipe superou a Portuguesa nos pênaltis. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado Botafogo x Boavista: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/02) pelo Campeonato Carioca Botafogo e Boavista jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Novorizontino x Corinthians: prováveis escalações Novorizontino: Jordi; Alvariño, Patrick, Dantas (Eduardo Brock) e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho, Maykon e Rômulo; Robson. Técnico: Enderson Moreira. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Jr. FICHA TÉCNICA Novorizontino x Corinthians Campeonato Paulista Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) Data/Horário: 28 de fevereiro de 2026, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Corinthians Campeonato Paulista jogos de hoje Novorizontino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Novorizontino x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (28) pelo Campeonato Paulista Novorizontino e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 28.02.26 19h30 Cariocão Botafogo x Boavista: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/02) pelo Campeonato Carioca Botafogo e Boavista jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 28.02.26 18h30 Campeonato Mineiro Cruzeiro x Pouso Alegre: onde assistir e escalações do jogo de hoje (28/02) pelo Campeonato Mineiro Cruzeiro e Pouso Alegre jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 28.02.26 17h00 Campeonato Alemão Borussia x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/02) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 28.02.26 13h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42