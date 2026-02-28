Botafogo x Boavista: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/02) pelo Campeonato Carioca Botafogo e Boavista jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 28.02.26 18h30 O Botafogo venceu a partida de ida contra o Boavista por 1 a 0 (Arthur Barreto/ Botafogo) Botafogo x Boavista disputam hoje, sábado (28/02), a volta da Semifinal do Campeonato Carioca. O jogo acontece às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo x Boavista ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos, o Boavista ficou em 3° lugar no Grupo B e somou 2 vitórias, 2 emaptes, 2 derrotas, 6 gols marcados e 8 gols sofridos. Já o Botafogo liderou esse mesmo grupo e acumulou um total de 3 vitórias, 3 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Botafogo por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado Botafogo x Boavista: prováveis escalações Botafogo: Léo Linck; Ythallo, Alexander Barboza (Kadu Santos) e Gabriel Justino; Lucas Villalba, Wallace Davi, Edenílson (Arthur Novaes) e Nathan Fernandes; Artur, Joaquín Correa e Arthur Cabral (Kadir). Técnico: Martín Anselmi Boavista: Lucas Maticoli; Cesinha, Bruno Jesus, Gabriel Caran e Tito; Fernando Sant’anna, Kadu e Isael; Berê (Fellipinho), Lucas Silva e Brunão. Técnico: Gilson Kleina. FICHA TÉCNICA Botafogo x Boavista Campeonato Carioca Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 28 de fevereiro de 2026, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Boavista Botafogo jogos de hoje Campeonato Carioca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Novorizontino x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (28) pelo Campeonato Paulista Novorizontino e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 28.02.26 19h30 Cariocão Botafogo x Boavista: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/02) pelo Campeonato Carioca Botafogo e Boavista jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 28.02.26 18h30 Campeonato Mineiro Cruzeiro x Pouso Alegre: onde assistir e escalações do jogo de hoje (28/02) pelo Campeonato Mineiro Cruzeiro e Pouso Alegre jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 28.02.26 17h00 Campeonato Alemão Borussia x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/02) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 28.02.26 13h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42